«iPhone 12 с экраном Ceramic Shield. Прочнее, чем стекло любого смартфона. Расслабьтесь, это iPhone», — говорится в подписи к видео.







Apple опубликовала новое видео, в котором основное внимание уделяется прочности iPhone 12 и достоинствам дисплея Ceramic Shield. В ролике смартфон выскальзывает из рук женщины и остается невредимым после падения на землю.Все модели серии iPhone 12 оснащены OLED-дисплеями с покрытием Ceramic Shield, которые, по словам Apple, обеспечивают защиту от падений в четыре раза лучше, чем предыдущие устройства компании. Новый материал, производимый Corning, изготавливается путем вливания нанокерамических кристаллов в стекло для повышения прочности.