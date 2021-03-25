Перейдите в «Системные настройки».

Откройте раздел «Уведомления».

Первым в списке параметров будет режим «Не беспокоить». Вы можете настроить все приложения и сервисы в нужно для себя порядке, отключив, например, все мессенджеры и клиент электронной почты, оставив всё остальное.

Чтобы отключить уведомления на экране блокировки для определенного приложения, выберите его в списке справа и снимите галочку с опции «Показывать уведомления на заблокированном экране».







Отключить отображение уведомлений на экране блокировки вашего Mac можно в целях безопасности. Это может быть полезно, когда компьютером пользуются несколько пользователей или во время работы в общественных местах.У пользователей операционных систем Apple есть полный контроль отображения уведомлений на экране блокировки вашего Mac. Для отключения выполните следующие действия:После этих действий уведомления на экране блокировки для этого приложения перестанут отображаться.В дополнение к этому есть еще гибкие настройки. Имеется опция, позволяющая отключать предпросмотр уведомлений. Она позволяет видеть плашку нового сообщения, но его содержание будет скрыто. Таким образом вы сможете решить проблемы с конфиденциальностью, которые могут быть связаны с многопользовательским режимом и работой в общественных местах, когда к вашему компьютеру может получить доступ посторонний человек.