Настройки

Отключить отображение уведомлений на экране блокировки вашего Mac можно в целях безопасности. Это может быть полезно, когда компьютером пользуются несколько пользователей или во время работы в общественных местах. 

Как отключить уведомления на экране блокировки macOS (Big Sur, Catalina, Mojave и т.д.)

У пользователей операционных систем Apple есть полный контроль отображения уведомлений на экране блокировки вашего Mac. Для отключения выполните следующие действия:
  • Перейдите в «Системные настройки».

Системные настройки
  • Откройте раздел «Уведомления».

Уведомления
  • Первым в списке параметров будет режим «Не беспокоить». Вы можете настроить все приложения и сервисы в нужно для себя порядке, отключив, например, все мессенджеры и клиент электронной почты, оставив всё остальное.

Уведомления
  • Чтобы отключить уведомления на экране блокировки для определенного приложения, выберите его в списке справа и снимите галочку с опции «Показывать уведомления на заблокированном экране».

Уведомления
После этих действий уведомления на экране блокировки для этого приложения перестанут отображаться.

В дополнение к этому есть еще гибкие настройки. Имеется опция, позволяющая отключать предпросмотр уведомлений. Она позволяет видеть плашку нового сообщения, но его содержание будет скрыто. Таким образом вы сможете решить проблемы с конфиденциальностью, которые могут быть связаны с многопользовательским режимом и работой в общественных местах, когда к вашему компьютеру может получить доступ посторонний человек.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Появились первые изображения новых Apple Watch. Выглядят изящно Появились первые изображения новых Apple Watch. Выглядят изящно

Новый ролик Apple отмечает достоинства Ceramic Shield в iPhone 12 Новый ролик Apple отмечает достоинства Ceramic Shield в iPhone 12

Заявление о приеме на работу Стива Джобса продали за 222 400 долларов Заявление о приеме на работу Стива Джобса продали за 222 400 долларов