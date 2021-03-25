





В общем и целом, дизайн Apple Watch не менялся все время их существования: да, слегка изменились габариты, выросли дисплеи, но это все те же скругленные прямоугольные «бруски» с колесиком на боку. И теперь Apple подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США новый патент, который называется «Дисплейные модули и системные приложения».В этом документе компания описывает дизайн уникального гибкого дисплея, который будет расположен по всей длине браслета умных часов. При этом дисплей будет достаточно гибким, чтобы соответствовать форме руки пользователя для удобства эксплуатации. Между дисплеем и задней поверхностью будет несколько слоев межсоединений, в которых будут располагаться процессор, датчик освещенности, аккумулятор и другие важные компоненты.Такой дизайн позволит создать Apple умные часы с безрамочным OLED-дисплеем. Однако нужно понимать, что это пока лишь патент, и конечный продукт может выглядеть иначе. К тому же очередное обновление Watch произойдет скорее всего на сентябрьской презентации компании, и едва ли Apple успеет сделать такое инновационное устройство за оставшиеся полгода.