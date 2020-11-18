Зарядное устройство MagSafe Duo от Apple предназначено для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, производитель недавно обновил описание продукта, отметив, что гаджет не сможет заряжать смартфоны на максимальной мощности 15 Вт.
В комплект поставки базового MagSafe и модели Duo не входят адаптеры питания. Apple отмечает, что в первом случае рекомендуется использовать «вилку» с USB-С на 20 Вт и более, чтобы обеспечить максимальную мощность в 15 Вт, при этом мощность заряда iPhone 12 mini от порта MagSafe составляет только 12 Вт.
Apple изначально рекомендовала использовать зарядное устройство MagSafe Duo с адаптером на 20 Вт, что в свою очередь заставило некоторых потенциальных покупателей задаться вопросом, сможет ли такая связка обеспечить полную мощность в 15 Вт при одновременной зарядки iPhone и Apple Watch.
Оказалось, что не сможет. Согласно обновленному описанию продукта, зарядное устройство MagSafe Duo может обеспечить только 11 Вт с адаптером USB-С на 20 Вт и 14 Вт с «вилкой» USB-C мощностью 27 Вт или выше.
Система MagSafe постоянно регулирует заряд, подаваемый на подключенный iPhone, в зависимости от нагрева и других факторов, поэтому даже базовая зарядка зачастую не обеспечивает постоянной мощности 15 Вт. Тем не менее тот факт, что в зарядном устройстве MagSafe Duo более низкая пиковая мощность, может стать решающим при конечном выборе гаджета для некоторых покупателей.
Apple до сих пор не объявила дату запуска своего адаптера для одновременного заряда iPhone и Apple Watch. Известно, что его стоимость составляет 129 долларов без сетевого адаптера.
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В комплект поставки базового MagSafe и модели Duo не входят адаптеры питания. Apple отмечает, что в первом случае рекомендуется использовать «вилку» с USB-С на 20 Вт и более, чтобы обеспечить максимальную мощность в 15 Вт, при этом мощность заряда iPhone 12 mini от порта MagSafe составляет только 12 Вт.
Apple изначально рекомендовала использовать зарядное устройство MagSafe Duo с адаптером на 20 Вт, что в свою очередь заставило некоторых потенциальных покупателей задаться вопросом, сможет ли такая связка обеспечить полную мощность в 15 Вт при одновременной зарядки iPhone и Apple Watch.
Оказалось, что не сможет. Согласно обновленному описанию продукта, зарядное устройство MagSafe Duo может обеспечить только 11 Вт с адаптером USB-С на 20 Вт и 14 Вт с «вилкой» USB-C мощностью 27 Вт или выше.
Система MagSafe постоянно регулирует заряд, подаваемый на подключенный iPhone, в зависимости от нагрева и других факторов, поэтому даже базовая зарядка зачастую не обеспечивает постоянной мощности 15 Вт. Тем не менее тот факт, что в зарядном устройстве MagSafe Duo более низкая пиковая мощность, может стать решающим при конечном выборе гаджета для некоторых покупателей.
Apple до сих пор не объявила дату запуска своего адаптера для одновременного заряда iPhone и Apple Watch. Известно, что его стоимость составляет 129 долларов без сетевого адаптера.
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Разъём уберут, будет ещё больше места внутри устройства. Возможно улучшится пыле/влаго защита.
В дальнейшем (да уже и сейчас есть столы такие), куда бы вы не положили смартфон, он от всего будет заряжаться.