Apple выпустила вторые бета-версии iOS 14.3 и iPadOS 14.3 для разработчиков и публичных тестеров. Обновление можно загрузить через Apple Developer Center или по воздуху при наличии соответствующего сертификата.
В обновлении iOS 14.3 добавлена поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Он был разработан специально для тех, кто предпочитает снимать в RAW, но также хочет воспользоваться преимуществами обработки изображений Apple, такими как шумоподавление и настройка многокадровой экспозиции.
Опцию ProRAW можно включить в разделе системных настроек «Камера». После активации этой опции в правом верхнем углу видоискателя появится переключатель RAW. Фотографии, сделанные в этом формате весят около 25 МБ.
В настройках поиска по умолчанию появилась возможность выбрать поисковик Ecosia. Обновление iOS 14.3 намекает на выпуск некоторых неанонсированных продуктов. В апдейте присутствует значок, который косвенно демонстрирует дизайн AirPods Studio.
В коде iOS 14.3 нашли упоминание поддержки сторонних трекеров для поиска различных предметов через приложение «Локатор». Пока неясно, когда эта функция будет развернута.
Среди остальных новых функций данные о беременности в приложении «Здоровье», раздел с предложениями стороннего программного обеспечения, который появляется во время первой настройки, поддержка сканирования QR-кодов для App Clips с помощью камеры, возможность обновления аксессуаров HomeKit с помощью приложения «Дом» и многое другое.
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