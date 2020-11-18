iOS 14.3 Beta 2
Apple выпустила вторые бета-версии iOS 14.3 и iPadOS 14.3 для разработчиков и публичных тестеров. Обновление можно загрузить через Apple Developer Center или по воздуху при наличии соответствующего сертификата.

В обновлении iOS 14.3 добавлена поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Он был разработан специально для тех, кто предпочитает снимать в RAW, но также хочет воспользоваться преимуществами обработки изображений Apple, такими как шумоподавление и настройка многокадровой экспозиции.

ProRAW

Опцию ProRAW можно включить в разделе системных настроек «Камера». После активации этой опции в правом верхнем углу видоискателя появится переключатель RAW. Фотографии, сделанные в этом формате весят около 25 МБ.

В настройках поиска по умолчанию появилась возможность выбрать поисковик Ecosia. Обновление iOS 14.3 намекает на выпуск некоторых неанонсированных продуктов. В апдейте присутствует значок, который косвенно демонстрирует дизайн AirPods Studio.

AirPods

В коде iOS 14.3 нашли упоминание поддержки сторонних трекеров для поиска различных предметов через приложение «Локатор». Пока неясно, когда эта функция будет развернута.

Локатор

Среди остальных новых функций данные о беременности в приложении «Здоровье», раздел с предложениями стороннего программного обеспечения, который появляется во время первой настройки, поддержка сканирования QR-кодов для App Clips с помощью камеры, возможность обновления аксессуаров HomeKit с помощью приложения «Дом» и многое другое.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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