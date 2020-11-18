





Apple выпустила вторые бета-версии iOS 14.3 и iPadOS 14.3 для разработчиков и публичных тестеров. Обновление можно загрузить через Apple Developer Center или по воздуху при наличии соответствующего сертификата.В обновлении iOS 14.3 добавлена поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Он был разработан специально для тех, кто предпочитает снимать в RAW, но также хочет воспользоваться преимуществами обработки изображений Apple, такими как шумоподавление и настройка многокадровой экспозиции.Опцию ProRAW можно включить в разделе системных настроек «Камера». После активации этой опции в правом верхнем углу видоискателя появится переключатель RAW. Фотографии, сделанные в этом формате весят около 25 МБ.В настройках поиска по умолчанию появилась возможность выбрать поисковик Ecosia. Обновление iOS 14.3 намекает на выпуск некоторых неанонсированных продуктов. В апдейте присутствует значок, который косвенно демонстрирует дизайн AirPods Studio.В коде iOS 14.3 нашли упоминание поддержки сторонних трекеров для поиска различных предметов через приложение «Локатор». Пока неясно, когда эта функция будет развернута.Среди остальных новых функций данные о беременности в приложении «Здоровье», раздел с предложениями стороннего программного обеспечения, который появляется во время первой настройки, поддержка сканирования QR-кодов для App Clips с помощью камеры, возможность обновления аксессуаров HomeKit с помощью приложения «Дом» и многое другое.