



В китайской провинции Хэнань идут ливни, от которых погибло более пятидесяти человек и уничтожены сотни знаний, тысячи автомобилей, дороги и другие важнейшие объекты инфраструктуры. Проливными дождями залило и Чжэнчжоу, где расположены производственные мощности многих компаний, в том числе Foxconn.



По данным китайских СМИ, из-за наводнения около тысячи сотрудников Foxconn оказались в западне и ожидали, когда за ними приедут спасатели. К счастью, их удалось спасти, однако оборудование Foxconn, в том числе линии по производству смартфонов, сильно пострадало. Пишут, что завод Foxconn оказался обесточен на несколько дней, производство встало и даже сейчас большая часть автоматизированной техники остаётся под водой.



Проблемы, вызванные затоплением завода Foxconn и повреждением производственных линий, скажутся на нескольких контрактных заказчиках, в том числе компании Apple, для которой этот производитель собирает смартфоны. Foxconn не единственный ODM-контрактник, выпускающий устройства для Apple, но крупнейший — с ним заключены договоры на сборку 68% экземпляров iPhone 12, 60% iPhone 13 Pro и всех iPhone 13 Pro Max.



Не исключено, что Apple придётся пересмотреть сроки выпуска смартфонов серии iPhone 13, а появление в продаже некоторых моделей может быть отложено на несколько недель. Есть большая вероятность, что задержится выпуск всех новых моделей, а то, что Apple расскажет о причинах задержки на презентации в сентябре, — это маловероятно.







