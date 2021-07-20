



По данным «Коммерсанта», компания Mastercard рассматривает возможность закрытия бренда Maestro, поскольку он почти не приносит ей дохода. С Maestro сотрудничает российская платёжная система «Мир».



Банки тоже не заинтересованы в работе с Maestro. Эта система не поддерживает платежи в интернете, а комиссия по ней ниже, чем у других систем.



В России выпущено около 3 миллионов карт «Мир»-Maestro, они предоставляют возможность расплачиваться за покупки в 180 странах мира. Карты «Мир» (без Maestro) поддерживают платежи только в 11 странах. В России количество кобейджинговых карт, которые поддерживают как отечественную, так и зарубежную платёжную систему, невелико — всего 1% от общего числа карт, находящихся в обращении.



Компания Mastercard заявила, что новости о предстоящем отказе от Maestro лишь предположения, бренд продолжает работать без изменений. Даже если Mastercard откажется от Maestro, «Мир» сможет сотрудничать с другими брендами для обеспечения платежей за пределами России (например, UnionPay, JCB и American Express, с которыми уже подписаны соглашения).







