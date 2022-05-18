Здоровье россиян защитит умный перекресток. Это как?

В Москве установили экспериментальный светофор. Он защитит пешеходов от выхлопных газов.Необычный регулировщик движения установили в Москве, недалеко от Беларусского вокзала. Экосветофор снабжен специальным датчиком который анализирует загрязненность воздуха. При возникновении пробок, концентрация выхлопных газов повышается и светофор включает зеленый свет на 15-35% чаще. Это позволяет пешеходам быстрее проходить, а не дышать загрязненным воздухом.Возникает вопрос, не логичнее ли ускорить движение, чтобы заторы быстрее расходились? В дептрансе пояснили: «умный светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех», но как именно не уточнили. Жители столицы также заинтересовались, сработает ли датчик, если в него постоянно курить? Вопрос тоже остался без ответа.Точно известно, что если эксперимент пройдет успешно, какие экозащитники будут устанавливаться по всему городу.