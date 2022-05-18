Россия Технологии

Здоровье россиян защитит умный перекресток. Это как?

Артем
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В Москве установили экспериментальный светофор. Он защитит пешеходов от выхлопных газов.

Необычный регулировщик движения установили в Москве, недалеко от Беларусского вокзала. Экосветофор снабжен специальным датчиком который анализирует загрязненность воздуха. При возникновении пробок, концентрация выхлопных газов повышается и светофор включает зеленый свет на 15-35% чаще. Это позволяет пешеходам быстрее проходить, а не дышать загрязненным воздухом. 

Возникает вопрос, не логичнее ли ускорить движение, чтобы заторы быстрее расходились? В дептрансе пояснили: «умный светофор адаптируется под каждую ситуацию и не создает помех», но как именно не уточнили. Жители столицы также заинтересовались, сработает ли датчик, если в него постоянно курить? Вопрос тоже остался без ответа. 


Точно известно, что если эксперимент пройдет успешно, какие экозащитники будут устанавливаться по всему городу.


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Источник:
Москвич
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Комментарии

tellurian
+3680
tellurian
Интересно потом увидеть реальную статистику.
Сегодня в 16:19
#
estet
+1567
estet
Ну такое, у нас например город вообще погряз в светофорах если еще эту фичу прикрутить, вообще ахтунг будет)
Сегодня в 16:50
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