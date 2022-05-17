Торговля просрочкой вышла в онлайн

«Сбермаркет» запустил проект «Уценка». Фермеры предоставляют сервису на реализацию продукты питания, которые не могут быть проданы торговым сетям, а покупатели приобретают их дешевле чем в магазинах.Этот проект тестируется на ограниченном числе клиентов «Сбермаркета». По результатм тестирования может быть принято решение о его масштабировании на всю страну.В «Уценке» реализуются фрукты и овощи, которые потеряли привлекательный внешний вид, но сохранили пищевую ценность, а их употребление в пищу не наносит вреда здоровью (особенно после термической обработки). «Сбермаркет» приобретает их у фермеров со скидкой 50%, в ином случае их пришлось бы выкидывать (а для фермеров это сопряжено с дополнительными расходами на утилизацию).Продажа «некрасивых» продуктов питания — обычная практика для некоторых стран Европы и США. За рубежом успешно существуют несколько сервисов (например, Imperfect Foods и Misfits Markets), которые по модели платной подписки доставляют клиентам такие продукты, выкупаемые напрямую у фермерских хозяйств. Услугами таких сервисов пользуются сотни тысяч клиентов.