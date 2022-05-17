Сбер Магазины

Торговля просрочкой вышла в онлайн

Александр


«Сбермаркет» запустил проект «Уценка». Фермеры предоставляют сервису на реализацию продукты питания, которые не могут быть проданы торговым сетям, а покупатели приобретают их дешевле чем в магазинах.

Этот проект тестируется на ограниченном числе клиентов «Сбермаркета». По результатм тестирования может быть принято решение о его масштабировании на всю страну.

В «Уценке» реализуются фрукты и овощи, которые потеряли привлекательный внешний вид, но сохранили пищевую ценность, а их употребление в пищу не наносит вреда здоровью (особенно после термической обработки). «Сбермаркет» приобретает их у фермеров со скидкой 50%, в ином случае их пришлось бы выкидывать (а для фермеров это сопряжено с дополнительными расходами на утилизацию).

Продажа «некрасивых» продуктов питания — обычная практика для некоторых стран Европы и США. За рубежом успешно существуют несколько сервисов (например, Imperfect Foods и Misfits Markets), которые по модели платной подписки доставляют клиентам такие продукты, выкупаемые напрямую у фермерских хозяйств. Услугами таких сервисов пользуются сотни тысяч клиентов.
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Источник:
Shopper's
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Комментарии

Ян Варский
+8
Ян Варский
«Продажа продуктов «некрасивых» питания»
час назад в 20:51
#
+47
Serge Fed
А где тут про просрочку?
час назад в 20:54
#
Chimone Arika
+114
Chimone Arika
Уточнить: в тех странах реализуют таким способом продукты питания что ВЫРОСЛИ не красивыми и не идеальными (читай: не радуют визуально глаз, например раздвоившаяся морковка. Все же видели такую?). У нас же предлагается продукты ПОТЕРЯВШИЕ товарный вид. Почувствовали разницу?
час назад в 21:16
#
+3700
Gabriel Chimone Arika
Что такое не красивый товар?
Он таким вырос, он не виноват.)
У него не было товарного вида изначально( нечего терять)
А товар потерявший товарный вид?
Он родился красивым, умным и способным, баклажан к успеху шёл,
Но Джамшут на него наступил и он стал не красивым, потерял товарный вид.
По сути это один и тот же товар.
44 минуты назад
#
+186
pashapasha
Из серии «Слышал звон…». Речь идёт вообще-то о фруктах и овощах, которые выросли «уродцами», а не о просрочке🤦‍♂️
2 минуты назад
#