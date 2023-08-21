Зеленоградский «Р-ФОН» будет производиться в Китае

Артем
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Российский смартфон «Р-ФОН», который по словам разработчиков будет собираться в Зеленограде, по факту производится в Гонконге. 

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источника и реестр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если верить карточке из реестра, устройство торговой марки Ruteq с моделями «Р-Фон RT-001C», «Р-Фон RT-002C», «Р-Фон RT-001» и «Р-Фон RT-002» производит Bopel Mobile Technology Сo Limited, которая числится в Гонконге. За брендом Ruteq стоит отечественная АО «Рутек» — зеленоградский производитель компьютерной и телеком техники и периферийных устройств. У Ruteq и НТЦ ИТ «РОСА» (разработчик ОС Rosa Mobile) один владелец — Леонид Рейман, бывший глава Минцифры. Ранее стало известно, что первую партию смартфона будут производить именно на зеленоградской сборочной линии Ruteq. Однако источник Forbes утверждает, что выпуск «Р-ФОН» на территории России лишь в планах. 

Также сообщается, что «Р-ФОН» будет стоить до 40 000 рублей и появится на полках магазинов уже этой осенью. Смартфон получит экран диагональю 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем, 50-мегапиксельной камерой, слотом для двух SIM-карт, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. по USB-C. В комплект войдет чехол, наушники, кабель и зарядный блок.
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Источник:
Forbes
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Комментарии

tellurian
+4891
tellurian
Что и требовалось доказать! Российское там только ТЗ и деньги.
Импортозамещение по российски 🤦‍♂️🤣
Вчера в 16:17
#
+4745
Carter_Mayers
Очередной, китайский херофон, так ещё и не пойми какой. Хуже всяких Сяоми будет да Риалмов, зато гордо как всегда говорят своё. Пока такое «своё» появляется, даже с бюджетными китайцами невозможно конкурировать, а про реальные бренды и смыла нет думать даже
Вчера в 16:25
#
–632
NYX Carter_Mayers
Реальным брендом мб только эпол. И как здорово, что вот и здесь нашелся повод для гордости, что ты то не чета кому-сему, а чего-то стоишь.
час назад в 22:33
#
+2
SpassDM
Так не новость!!! Слава Советскому союзу!
Вчера в 16:52
#
iProJora
+254
iProJora
Привет, диванные эксперты!
Ещё ни коня ни воза, а вы уже кричите цокцобэ.
Выйдет, будем смотреть.
Надеюсь он не будет как ЯндексФон «отечественного» производства и ему подобные.
2 часа назад в 21:30
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shah777111
+283
shah777111 iProJora
Он даже хуже🤣🤣🤣 что там поживать и видеть собрались?🤣
35 минут назад
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