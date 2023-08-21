Зеленоградский «Р-ФОН» будет производиться в Китае
Артем Фунтиков —
Российский смартфон «Р-ФОН», который по словам разработчиков будет собираться в Зеленограде, по факту производится в Гонконге.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источника и реестр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если верить карточке из реестра, устройство торговой марки Ruteq с моделями «Р-Фон RT-001C», «Р-Фон RT-002C», «Р-Фон RT-001» и «Р-Фон RT-002» производит Bopel Mobile Technology Сo Limited, которая числится в Гонконге. За брендом Ruteq стоит отечественная АО «Рутек» — зеленоградский производитель компьютерной и телеком техники и периферийных устройств. У Ruteq и НТЦ ИТ «РОСА» (разработчик ОС Rosa Mobile) один владелец — Леонид Рейман, бывший глава Минцифры. Ранее стало известно, что первую партию смартфона будут производить именно на зеленоградской сборочной линии Ruteq. Однако источник Forbes утверждает, что выпуск «Р-ФОН» на территории России лишь в планах.
Также сообщается, что «Р-ФОН» будет стоить до 40 000 рублей и появится на полках магазинов уже этой осенью. Смартфон получит экран диагональю 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем, 50-мегапиксельной камерой, слотом для двух SIM-карт, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. по USB-C. В комплект войдет чехол, наушники, кабель и зарядный блок.
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Комментарии
+4745
Очередной, китайский херофон, так ещё и не пойми какой. Хуже всяких Сяоми будет да Риалмов, зато гордо как всегда говорят своё. Пока такое «своё» появляется, даже с бюджетными китайцами невозможно конкурировать, а про реальные бренды и смыла нет думать даже
Вчера в 16:25
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–632
Реальным брендом мб только эпол. И как здорово, что вот и здесь нашелся повод для гордости, что ты то не чета кому-сему, а чего-то стоишь.
час назад в 22:33
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Он даже хуже🤣🤣🤣 что там поживать и видеть собрались?🤣
35 минут назад
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