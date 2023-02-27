Zero SR-X — суперфутуристичный электромотоцикл, будто бы напрямую из Cyberpunk 2077

Александр


Компания Zero совместно с дизайн-бюро Huge Design представили концепт электромотоцикла SR-X. У него впечатляющий дизайн — как будто он был создан для какой-нибудь компьютерной игры (например, Cyberpunk 2077).

Этот концепт построен на базе существующих моделей SR/F и SR/S, он получил схожие характеристики: максимальный крутящий момент 190 Нм, мотор мощностью 82 кВт (эквивалент 110 лошадиных сил) и пробег до 323 км от одной подзарядки аккумулятора. Опционально можно взять с собой в дорогу ещё один аккумулятор, место для него предусмотрено в корпусе.



В Huge Design подчеркнули, что при проектировании Zero SR-X они ориентировались на дизайн современной потребительской электроники и старались абстрагироваться от норм, которых обычно придерживаются дизайнеры мотоциклов и прочей подобной техники, хотя и старались сохранить высокую прочность и эродинамичность корпуса.

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Анонсирован первый электрический велосипед, напечатанный на 3D-принтере
Электровелосипед весом 13 кг с GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 4G и гироскопом
Beno Reevo — электровелосипед с бесспицевыми колёсами, GPS и сканером отпечатков пальцев

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+74
Volnorez Uraganov
Не знаю где там необычный вид, выглядит вполне традиционно
Сегодня в 15:52
#
tellurian
+5040
tellurian
Обычный мотоцикл.
Что с ценой?
час назад в 17:45
#
+16
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Как только Zero Bikes решат вопрос с быстрой зарядкой и перегревом контроллера, можно про них подумать… А пока китайский GMX от GoldenMotor дешевле и безопасней…
27 минут назад
#