Zero SR-X — суперфутуристичный электромотоцикл, будто бы напрямую из Cyberpunk 2077

Компания Zero совместно с дизайн-бюро Huge Design представили концепт электромотоцикла SR-X. У него впечатляющий дизайн — как будто он был создан для какой-нибудь компьютерной игры (например, Cyberpunk 2077).Этот концепт построен на базе существующих моделей SR/F и SR/S, он получил схожие характеристики: максимальный крутящий момент 190 Нм, мотор мощностью 82 кВт (эквивалент 110 лошадиных сил) и пробег до 323 км от одной подзарядки аккумулятора. Опционально можно взять с собой в дорогу ещё один аккумулятор, место для него предусмотрено в корпусе.В Huge Design подчеркнули, что при проектировании Zero SR-X они ориентировались на дизайн современной потребительской электроники и старались абстрагироваться от норм, которых обычно придерживаются дизайнеры мотоциклов и прочей подобной техники, хотя и старались сохранить высокую прочность и эродинамичность корпуса.