Стартап из кремниевой долины Arevo использует свой опыт в изготовлении композитных материалов и 3D-печати для производства «первого в мире» электрического велосипеда с цельной конструкцией. На старте планируется запустить две модели под брендом Arevo Superstrata.
Superstrata Terra — это лёгкий байк, который может быть изготовлен на заказ для различных стилей катания. Superstrata Ion — электробайк с двигателем мощностью 250 Вт, аккумулятором 252 Вт-ч и запасом хода 100 км.
Рама изготавливается из цельного термопластичного углеродного волокна, а это означает, что она представляет собой цельную конструкцию, а не сваренную из нескольких элементов, как в случае с большинством велосипедных рам. По словам производителя, использование таких материалов делает велосипед ударопрочным и крепким, но при этом невероятно легким. Вес каркаса Terra составляет всего 1,3 кг, а Ion — 1,7 кг.
Генеральный директор Superstrata Сонни Ву рассказал, что, несмотря на дорогостоящий и трудоемкий процесс производства, 3D-печать обеспечивает прочную и долговечную велосипедную раму с индивидуальным дизайном, который наверняка оценят клиенты готовые переплатить за индивидуальность. По словам компании, они могут создать до 250 000 уникальных комбинаций.
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