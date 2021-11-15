На Indiegogo «выстрелил» новый проект — электровелосипед Urtopia. Он стоит как велосипед среднего уровня, но обладает выдающимися характеристиками.
Во-первых, это почти полностью карбоновый велосипед, поэтому он весит гораздо меньше алюминиевых и стальных аналогов с мотором и аккумулятором — всего 13 кг вместо привычных 20-25 кг. Из карбона выполнена рама, вилка, руль с выносом и подседельный штырь. Аккумулятор встроен в раму (о чём можно догадаться по её толщине), а мотор размещён на втулке заднего колеса и почти не заметен, если не вглядываться.
Велосипед Urtopia оснащён 250-ваттным мотором и аккумулятором ёмкостью 360 Вт⋅ч производства LG. Ограничение скорости — 32 км/ч для США и Канады или 25 км/ч для других стран. Зарядить аккумулятор можно за 2,5 часа, полного заряда хватит на расстояние от 48 до 129 км в зависимости от выбранного режима (проще говоря — от того, насколько интенсивно велосипедист крутит педали). Тормоза гидравлические, трансмиссия с ременным приводом и одной звездой сзади и спереди (то есть без переключателя скоростей).
В руль встроен экран и электронная начинка с модулями связи (LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS), динамиками, микрофонами и сканером отпечатков пальцев. На экране выводится информация о скорости движения, заряде аккумулятора и прочем, связь можно использовать для навигации (в том числе голосовой) или поиска велосипеда в случае пропажи, а дактилоскопический сканер предназначен для разблокировки мотора и защиты от угона. Некоторыми функциями и настройками можно управлять при помощи голосовых команд (вероятно, на английском языке). Производитель обещает выпускать обновления прошивки, которые можно будет скачивать «по воздуху».
Передняя фара направлена к земле, поэтому освещает путь, но не слепит встречных пешеходов, а в задний фонарик встроен датчик, который уведомляет о приближающемся со спины транспорте с помощью вибрации в руле. От угона защищает гироскоп — при выявлении движения велосипеда, когда рядом с ним нет владельца, на смартфон направляется уведомление. В мобильном приложении можно отсматривать статистику поездок, управлять настройками велосипеда и следить за его показателями (например, уровнем заряда).
Компания Urtopia E-Bike предлагает эту модель за 1999 долларов для США и Канады, 1999 евро для Европы и 2349 долларов для других стран, доставку планируется организовать к февралю 2022 года. Первые покупатели получат в подарок велосипедную сумочку, спортивные очки, насос, маску и фирменную футболку. В дальнейшем цена вырастет до 3999 долларов или евро.
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А так худые в приоритете, ибо давления на конструкцию оказывают меньше)