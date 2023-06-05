Анонсирована Atomic Heart 2: создатель игры раскрыл первые детали сиквела

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни выступил гостем в недавнем эпизоде шоу «Кстати», где открыто заявил о разработке продолжения популярной игры Atomic Heart.
Ведущий шоу Гарик Харламов сравнил некоторые элементы игры про майора Нечаева с прокачкой персонажей в Fallout. В ответ на это Багратуни возразил, что «Fallout более RPG-шный, чем первый Atomic». Следом он добавил: «Я думаю, что в Atomic Heart 2 RPG-шности будет намного больше».
Также в ходе беседы глава Mundfish пообещал добавить в сиквел специальную пасхалку для Харламова.
Изначально Багратуни хотел выпустить небольшую игру для VR-шлемов, но в ходе разработки проект превратился в полноценный ААА-тайтл Atomic Heart.
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рассказал о своих впечатлениях от Atomic Heart в подробном и красивом обзоре
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