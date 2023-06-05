Анонсирована Atomic Heart 2: создатель игры раскрыл первые детали сиквела

Фархад
Atomic 2

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни выступил гостем в недавнем эпизоде шоу «Кстати», где открыто заявил о разработке продолжения популярной игры Atomic Heart.

Ведущий шоу Гарик Харламов сравнил некоторые элементы игры про майора Нечаева с прокачкой персонажей в Fallout. В ответ на это Багратуни возразил, что «Fallout более RPG-шный, чем первый Atomic». Следом он добавил: «Я думаю, что в Atomic Heart 2 RPG-шности будет намного больше».



Также в ходе беседы глава Mundfish пообещал добавить в сиквел специальную пасхалку для Харламова.

Изначально Багратуни хотел выпустить небольшую игру для VR-шлемов, но в ходе разработки проект превратился в полноценный ААА-тайтл Atomic Heart.

Если вы пропустили, наш главный редактор Георгий Лямин рассказал о своих впечатлениях от Atomic Heart в подробном и красивом обзоре.
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Источник:
Кстати
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+172
Konstantin Bulatnikov
Вот вам новость в игре Iron Force игроки обьявили бойкот разработчикам, ужу участвуют 50 легионов.
38 минут назад
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Konstantin Bulatnikov
+172
Konstantin Bulatnikov
UPDATED! As of now. The following legions are united in our campaign:

快樂De俠義
K团
笑傲江湖军
疯子军团
PrideLions (iOS)
SpectR (iOS)
Panthers (iOS)
POWERHOUSE (iOS)
AussieAllies (iOS)
EliteCombat (iOS)
TheOGs (iOS)
GRAD (Android)
SheepHerders (iOS)
PiskoPatturk (iOS)
Polska (Android)
Assassians (Android)
FIREPROOF (iOS)
亖Братья亖 (iOS)
QAZ UNAITED (Android)
Xxx Crew (Android)
SPARTA (iOS)
Rōnin浪人 (Android)
6th LEGION (Android)
BOOMER NG (iOS)
VietnamTeamII (iOS)
VNQUETOI (iOS)
AussieAiueo (iOS)
SteppenWölfe (Android)
Virtus÷Pro (Android)
WARCRY (iOS)
UNITED NATION (iOS)
CRAZYHORSE (iOS)
USANEVERDIES (iOS)
Only4fun (Android)
USA Steel (Android)
COMENTAKEIT (iOS)
XRAYPOWER (iOS)
Latins (Android)
75ers (iOS)
DESERT (iOS)
MAFIA (iOS)
Cichopiwni (Android)
TonkaTanks (iOS)
VIETNAMESE (iOS)
GermanForces (Android)
HerzAusStahl (iOS)

Phase 1 objectives are still on going:

- To inform all legions to not spend or invest in the game.
- No renewal of paint or gem packs or afterglow.
- Minimal play naked tank with no paint. Play for points is fine but try your best to not perform at full throttle.
- No CT, LoL or EW event participation.
-FnK and Occupation as a bare minimal would suffice.

The initial phase will place pressure on them and we wait to see if they make their move. We may have to wait 1-3 weeks.

Please DO NOT take their bait of “special offers” or gem packs discounts! If you give in THEY win!

We will update all legions and commanders on a regular basis.

Commanders please relay back to your legions! 💯
38 минут назад
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