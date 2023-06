Поиграл в Dig Odyssey: Cosmic Mining — затягивает как Vampire Survivors и бесит как Flappy Bird

Периодически появляются игры с незамысловатым визуальным стилем, но с очень увлекательным игровым процессом, который вовлекает и удерживает внимание. В прошлом году таким проектом стал релиз Vampire Survivors на мобильных устройствах. Кажется, в этой категории игр появился достойный новичок.Dig Odyssey: Cosmic Mining — это проект от российского разработчика Андрея Абросимова (Double Reality Games). Игра доступна для iOS и Android. Скачать её можно бесплатно.Графика в Dig Odyssey: Cosmic Mining очень простая. Как и в случае с Vampire Survivors и Flappy Bird, вас ожидает 8-битная стилизация. Визуальная стилистика получилась очень приятная, помимо вышеупомянутых игр, она напоминает такие проекты, как FTL: Faster Than Light, Into the Breach и Stardew Valley.Также отмечу приятный саундтрек. Да и в целом игра хороша в плане звукового сопровождения.Сюжета как такового в Dig Odyssey: Cosmic Mining нет. Его можно придумать самостоятельно по визуальной составляющей. К примеру, можно представить, что главный герой — ученый-космонавт, который прилетел на неизвестную планету в целях изучения грунта. А может он потерпел там крушение и вынужден добывать ресурсы для поддержки систем жизнеобеспечения своего космического корабля.В ходе игрового процесса вам предстоит копать. Много. Берите кирку и ройте шахту в инопланетном грунте — на глубине вас ожидают полезные ископаемые, которые необходимо собирать для прокачки снаряжения. Улучшения приобретаются в обмен на найденные ресурсы в фабрикаторе, который расположен на поверхности планеты.Казалось бы звучит всё просто — капаешь шахту, добываешь ресурсы и улучшаешь снаряжение. Ситуацию омрачает нехватка кислорода — на глубине заканчивается воздух в вашем скафандре, поэтому необходимо собирать контейнеры с кислородом, чтобы продлить свое пребывание в шахте. Если воздух в скафандре закончится, то в автоматически вернетесь на поверхность. Поэтому приготовьтесь к повторяющемуся геймплею, который будет мотивировать вас к построению разных маршрутов. Вам придется экспериментировать с разными направлениями передвижения под землей.В игре предусмотрена таблица лидеров. Таким образом можно сравнивать свой результат с другими игроками.Как и упоминалось выше, Dig Odyssey: Cosmic Mining доступна бесплатно в App Store Google Play , но после каждой попытки придется смотреть рекламу. Рекламу можно отключить с помощью встроенной покупки, стоимость которой составляет 99 рублей.