Как поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 на русском языке прямо сейчас

Артем
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Энтузиасты расшифровали ранний билд и смогли запустить его на ПК. Пак с игрой весит около 200 ГБ и позволяет погулять по стартовым локациям игры.

Ранее в сеть попали ранние наработки игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые разошлись по торрент-трекерам. Однако запустить их было невозможно — данные были зашифрованы. Фан-сообщество «Вестник «Того Самого Сталкера» расшифровали слитые файлы и создали гайд по запуску

Стоит оговориться, что данный пак находится на стадии преальфа-версии, а сама игра готова только на 25%. Чтобы ознакомится с ней может потребоваться до часа ожидания загрузки. Все видеозаписи и скриншоты оперативно удаляются из сети, что говорит от обеспокоенности разработчиков. 

Впрочем, даже если осилить запуск, смотреть там особо не на что. На ролике можно увидеть стартовое меню на русском и английском языке, элементы карты и инвентаря. Игровой процесс позволяет пройтись по открытым локациям и заброшкам. Можно пострелять, но союзники и противники отсутствуют. 


GSC Game World призывают не скачивать пак, который якобы может повлиять на впечатление об игровом опыте до выхода игры. Некоторые комментаторы полагают, что разработчики намерено слили данные в сеть, чтобы создать претендент для отсрочки релиза.

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Напомним, что ранее GSC Game World отказались от русской озвучки и продажи игры российским фанатам вселенной, которые годами создавали дополнительный контент и всячески поддерживали интерес к проекту.
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Источник:
VK
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