Steam обвалила цены на тысячи игр

Например, культовую Disco Elysium отдают дешевле 200 руб, а новый Ghostrunner 2 подешевел на 75%.
Платформа Steam часто проводит разнообразные распродажи и фестивали. В основном, внимание привлекается скидками, на популярный жанр или тайтлы определенных студий. Однако зацепить игрушку по выгодному ценнику можно и не дожидаясь, когда Valve анонсирует очередной ивент.
Так в рамках еженедельной распродажи можно выбрать множество, пусть и не новых, но вполне зарекомендовавших себя игр.
- Disco Elysium — The Final Cut — 181 руб (было 725 руб);
- Control Ultimate Edition — 399 руб (было 1 599 руб);
- Ghostrunner 2 — 717 руб (было 2 869 руб);
- Sifu — 599 руб (было 1 199 руб);
- Frostpunk — 330 руб (было 1 100 руб);
- Bloodstained: Ritual of the Night — 374 руб (было 1499 руб);
- Scorn — 224 руб (было 899 руб);
- Aliens: Fireteam Elite — 329 руб (было 1099 руб);
- Syberia: The World Before — 299 руб (было 1 199 руб);
- The Hong Kong Massacare — 142 руб (было 710 руб).
Еще немного скинуть ценник можно выбрав понравившийся бандл — это набор из нескольких игр. При этом они могут быть из одной серии, например Ghostrunner 1 и 2 (1 303 руб вместо 4 340 руб) или вовсе не связаны между собой, как Disco Elysium и Control (522 руб вместо 2 324 руб).
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Полный список игр можно посмотреть тут.