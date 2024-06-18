Steam обвалила цены на тысячи игр

Артем
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Например, культовую Disco Elysium отдают дешевле 200 руб, а новый Ghostrunner 2 подешевел на 75%.

Платформа Steam часто проводит разнообразные распродажи и фестивали. В основном, внимание привлекается скидками, на популярный жанр или тайтлы определенных студий. Однако зацепить игрушку по выгодному ценнику можно и не дожидаясь, когда Valve анонсирует очередной ивент. 

Так в рамках еженедельной распродажи можно выбрать множество, пусть и не новых, но вполне зарекомендовавших себя игр. 

  • Disco Elysium — The Final Cut — 181 руб (было 725 руб);
  • Control Ultimate Edition — 399 руб (было 1 599 руб);
  • Ghostrunner 2 — 717 руб (было 2 869 руб);
  • Sifu — 599 руб (было 1 199 руб);
  • Frostpunk — 330 руб (было 1 100 руб);
  • Bloodstained: Ritual of the Night — 374 руб (было 1499 руб);
  • Scorn — 224 руб (было 899 руб);
  • Aliens: Fireteam Elite — 329 руб (было 1099 руб);
  • Syberia: The World Before — 299 руб (было 1 199 руб);
  • The Hong Kong Massacare — 142 руб (было 710 руб).


Еще немного скинуть ценник можно выбрав понравившийся бандл — это набор из нескольких игр. При этом они могут быть из одной серии, например Ghostrunner 1 и 2 (1 303 руб вместо 4 340 руб) или вовсе не связаны между собой, как Disco Elysium и Control (522 руб вместо 2 324 руб).

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Источник:
Staem
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Комментарии

Hello!
+719
Hello!
Как там покупать?
58 минут назад
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