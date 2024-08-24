Авторы Half Life анонсировали Deadlock — новый онлайн-шутер

Сейчас легально попасть в игру можно только по приглашению.
Deadlock — это командный шутер от третьего лица в формате сражений «6 на 6». За исключением утечек, о том, что Valve работает над новым проектом, стало известно с появлением официальной странички Deadlock в Steam. Пока игра доступна только для тестировщиков, а также приглашенных ими игроков. Поскольку билд ранний, многие иллюстрации временные, локализация выполнена не полностью, а на финальном релизе многие геймплейные механики могут измениться.
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Также Valve разрешила открыто делиться скриншотам, футажами и впечатлениями от игры. Сроки полноценного релиза, даже примерные, в компании не называют.