Безумие в Atomic Heart: представлен тизер второго DLC

В конце короткого ролика Mundfish сообщили, когда ждать второе дополнение.Видео длится всего 30 секунд. Судя по всему игроки отправятся в Лимбо — сюрреалистичный мир подсознания, в который попадает П-3 после входа в боевой режим. В этом мире свои правила, которые едва поддаются логике, однако все процессы связаны единой экосистемой.Разработчики представят «нетипичный игровой процесс с новыми механиками», пополнят арсенал уникальным оружием и позволят «продолжить историю после длинной концовки».Релиз второго дополнения обещают зимой.