Безумие в Atomic Heart: представлен тизер второго DLC

Артем
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В конце короткого ролика Mundfish сообщили, когда ждать второе дополнение.

Видео длится всего 30 секунд. Судя по всему игроки отправятся в Лимбо — сюрреалистичный мир подсознания, в который попадает П-3 после входа в боевой режим. В этом мире свои правила, которые едва поддаются логике, однако все процессы связаны единой экосистемой.

Разработчики представят «нетипичный игровой процесс с новыми механиками», пополнят арсенал уникальным оружием и позволят «продолжить историю после длинной концовки».

Релиз второго дополнения обещают зимой.

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Источник:
VK
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