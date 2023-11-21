Безумие в Atomic Heart: представлен тизер второго DLC
Артем Фунтиков —
В конце короткого ролика Mundfish сообщили, когда ждать второе дополнение.
Видео длится всего 30 секунд. Судя по всему игроки отправятся в Лимбо — сюрреалистичный мир подсознания, в который попадает П-3 после входа в боевой режим. В этом мире свои правила, которые едва поддаются логике, однако все процессы связаны единой экосистемой.
Разработчики представят «нетипичный игровой процесс с новыми механиками», пополнят арсенал уникальным оружием и позволят «продолжить историю после длинной концовки».
Релиз второго дополнения обещают зимой.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides