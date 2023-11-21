Раскрыта дата выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

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Издание включает основную игру с последним патчем и дополнение «Призрачная свобода».CD Projekt RED официально анонсировала полное издание Cyberpunk 2077, спустя несколько часов после слива изображений с главным артом игры.Cyberpunk 2077: Полное издание будет доступно для ПК, консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Основной игра уже пропатчена до версии 2.0: переработаны многие системы, деревья навыков, добавлены бой на машинах, исправлен искусственный интеллект врагов и полиции, наборы оружия, транспорта и одежды стали разнообразнее. Все бесплатные DLC вместе с платным дополнением «Phantom Liberty» входят в состав издания.Игра полностью переведена на русский язык, за исключением дополнения «Призрачная свобода» — в нем доступны только субтитры.Cyberpunk 2077: Ultimate Edition появится 5 декабря 2023 года на физических носителях, а также в цифре.