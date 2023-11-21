Прощай дешевый Steam: цены на игры взлетели в два раза

Теперь вместо лир и песо цены в Steam для Турции и Аргентины указаны в долларах. В связи с перерасчетом на платформе Valve стоимость игр увеличилась в 1,5-2 раза.
Как и было анонсировано ранее, изменение вступило в силу в ночь с 20 на 21 ноября.
Многие пользователи из России регистрировали аккаунты этих стран и могли покупать игры по сниженной цене. Теперь предложения выглядят не так выгодно, как раньше.
Вот несколько примеров, собранные порталом DTF:
- Elden Ring — было 999 лир (3075 руб), стало 40 долларов (3500 руб);
- EA Sports FC 24 — было 1199 лир (3700 руб), стало 70 долларов (6200 руб);
- Sekiro: Shadows Die Twice — было 1559 лир (4800 руб); стало 60 долларов (5300 руб);
- Cyberpunk 2077 — было 799 лир (2500 руб), стало 45 долларов (4000 руб)
- Baldur’s Gate 3 — было 799 лир (2500 руб), стало 35 долларов (3100 руб);
- Hi-Fi RUSH — было 299 лир (920 руб), стало 18 долларов (1600 руб)
- Resident Evil 4 — было 887 лир (2700 руб), стало 45 долларов (4000 руб);
- Remnant II — было 479 лир (1470 руб), стало 35 долларов (3100 руб);
- Diablo IV — было 1729 лир (5300 руб), стало 70 долларов (6200 руб);
- Starfield — было 899 лир (2700 руб), стало 42 доллара (3700 руб);
- Dead Space — было 999 лир (3000 руб), стало 60 долларов (5300 руб);
- Assassin’s Creed Valhalla — было 699 лир (2150 руб), стало 48 долларов (4250 руб);
- Stardew Valley — было 24 лиры (73 руб), стало 15 долларов (1300 руб).
Новые правила Valve объяснила резкими колебаниями валют, что усложняет расчеты с разработчиками и внутри Steam.