Прощай дешевый Steam: цены на игры взлетели в два раза

Артем
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Теперь вместо лир и песо цены в Steam для Турции и Аргентины указаны в долларах. В связи с перерасчетом на платформе Valve стоимость игр увеличилась в 1,5-2 раза.

Как и было анонсировано ранее, изменение вступило в силу в ночь с 20 на 21 ноября. 
Многие пользователи из России регистрировали аккаунты этих стран и могли покупать игры по сниженной цене. Теперь предложения выглядят не так выгодно, как раньше. 

Вот несколько примеров, собранные порталом DTF:

  • Elden Ring — было 999 лир (3075 руб), стало 40 долларов (3500 руб); 
  • EA Sports FC 24 — было 1199 лир (3700 руб), стало 70 долларов (6200 руб);
  • Sekiro: Shadows Die Twice — было 1559 лир (4800 руб); стало 60 долларов (5300 руб); 
  • Cyberpunk 2077 — было 799 лир (2500 руб), стало 45 долларов (4000 руб)
  • Baldur’s Gate 3 — было 799 лир (2500 руб), стало 35 долларов (3100 руб); 
  • Hi-Fi RUSH — было 299 лир (920 руб), стало 18 долларов (1600 руб)
  • Resident Evil 4 — было 887 лир (2700 руб), стало 45 долларов (4000 руб);
  • Remnant II — было 479 лир (1470 руб), стало 35 долларов (3100 руб); 
  • Diablo IV — было 1729 лир (5300 руб), стало 70 долларов (6200 руб); 
  • Starfield — было 899 лир (2700 руб), стало 42 доллара (3700 руб); 
  • Dead Space — было 999 лир (3000 руб), стало 60 долларов (5300 руб); 
  • Assassin’s Creed Valhalla — было 699 лир (2150 руб), стало 48 долларов (4250 руб); 
  • Stardew Valley — было 24 лиры (73 руб), стало 15 долларов (1300 руб).

Новые правила Valve объяснила резкими колебаниями валют, что усложняет расчеты с разработчиками и внутри Steam.
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Источник:
DTF
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Комментарии

+765
Paspartu
Херово
Сегодня в 14:38
#
tellurian
+4770
tellurian
Жаль ;(( сами себя лишат не малой суммы. Игр люди будут покупать меньше теперь.
Сегодня в 15:54
#
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