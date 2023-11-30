Больше никаких игр: Steam сворачивает поддержку старых Mac

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Компания Valve официально объявила о прекращении поддержки игровой платформы Steam на компьютерах Mac под управлением macOS Mojave и macOS High Sierra.Пользователи перестанут получать какие-либо обновления фирменного приложения Steam и доступ к новым играм с 15 февраля 2024 года. Всё это связано с тем, что вышеуказанные системы поддерживают только 32-битные приложения, а Valve такой расклад больше не устраивает. При этом можно будет запускать уже скачанные приложения или игры.По данным Steam, почти 98% пользователей платформы уже перешли на macOS Catalina или более позднюю версию, поэтому это затронет очень небольшой процент игрунов.