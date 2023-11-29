Зал Славы российской игровой индустрии пополнился новыми звёздами и играми

Александр


Завершилось онлайн-голосование по расширению Зала Славы видеоигровой индустрии. Из 36 кандидатов и 37 российских игровых проектов пользователи выбрали две тройки лидеров — всего отдано почти 80 000 голосов.

В номинации «Люди, повлиявшие на индустрию» наибольшее количество голосов набрали:

  • Николай Дыбовский, основатель студии Ice-Pick Lodge
  • Роберт Багратуни, сооснователь студии Mundfish
  • Евгений Исупов, создатель «Игромании»

В топе номинации «Легендарные видеоигры»:

  • Atomic Heart, приключенческий шутер от студии Mundfish
  • «Космические рейнджеры», научно-фантастическая игра с элементами RPG, пошаговой стратегии, текстового квеста и аркады от Elemental Games
  • «Тетрис» от Евгения Пажитнова, который одним из первых вошел в Зал Славы

В дальнейшем голосование за новых членов Зала Славы будет проходить ежегодно. На сайте legends.forgamedev.ru можно оставить заявку на следующий год, если номинанта или игры не оказалось в шорт-листе. 
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