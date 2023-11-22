Где скачать русскую озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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Убедитесь, что игра обновлена до версии 2.02;

Качаем файлы тут или вот тут;

Перейдите в ПАПКА С ИГРОЙ \archive\pc\ep1 Пример: C:\Cyberpunk 2077\archive\pc\ep1\

Пример: Переименовываем файл lang_ru_voice.archive в lang_ru_voice.archive.bak ;

в ; Распакуйте файл lang_ru_voice.archive.zip в ПАПКА С ИГРОЙ\archive\pc\ep1

CD Projekt RED отказалась переводить дополнение к игре на русский. Из-за этого основная игра запускается на родном языке, но при переходе к DLC слышна английская речь. Вопреки запретам студии, энтузиасты исправили этот недостаток, но есть пара нюансов.Во-первых, релиз озвучки для «Призрачной свободы» выполнен при помощи нейросети и предназначен только для ПК-версии. Перевод голосов делался по встроенным субтитрам, по этому в смысловом плане все в порядке. Персонажи разговаривают разными голосами, и иногда даже похожи на оригинальных актеров, а вот с интонацией пока все не очень хорошо. Впрочем, для кого-то даже такой вариант будет удобнее, чем чтение текста внизу экрана.Пример озвучки Cyberpunk 2077: Phantom LibertyВо-вторых, файлы могут быстро удалить по требованию CD Projekt RED, как уже случалось ранее.Если такой вариант для вас приемлем, то вот как установить русскую озвучку:Энтузиасты обещают дорабатывать мод и добавить русский язык не только основным и второстепенным персонажам дополнения, но и озвучить окружение.