+8
Brawl Stars — все! Школьники будут в ярости
Артем Фунтиков —
4307
Supercell приостанавливает свою деятельность в России. Кампания разрабатывала такие игры как Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale.
В связи с напряженной обстановкой на Украине, еще одна студия-разработчик перекрыла доступ к играм для жителей России и Беларуси. На этот раз геймеры лишились игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale. Примечательно, что музыкальное приложение студии Supercell продолжает работать в штатном режиме.
Supercell умудрилась отличиться от остальных игровых компаний, объявивших игрокам бойкот. Игры уже исчезли приложений Google Play и App Store. Кроме того доступ к мобильным развлечениям окончательно закончится с выходом следующего обновления. Несмотря на то, что пользователи могли потратить немалое количество денег на донаты, продолжить игру будет невозможно.
Решения о приостановке деятельности среди игровых компаний уже не единичный случай. Однако, все купленные продукты оставались доступны для пользователей. Случай с Supercell может обернуться серьезным судебным разбирательством со стороны игроков.
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Комментарии
+29
Clash of clans работает
Вчера в 22:17
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+1
Хоть и сам в неё играю, да пофигу. Они существуют за счёт игроков, а не на оборот))
Вчера в 19:21
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saintmaybach Сергей Калитурин
Удельный вес доходов Supercell от российского сегмента 0,8%. Насрать им на РФ.
Вчера в 20:04
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+3877
Считаю это позорище, конечно. Давайте, ищите варианты, как обойти финов!) ВПН поможет, интересно?
Вчера в 18:05
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