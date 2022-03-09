Brawl Stars — все! Школьники будут в ярости

Supercell приостанавливает свою деятельность в России. Кампания разрабатывала такие игры как Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale.В связи с напряженной обстановкой на Украине, еще одна студия-разработчик перекрыла доступ к играм для жителей России и Беларуси. На этот раз геймеры лишились игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale. Примечательно, что музыкальное приложение студии Supercell продолжает работать в штатном режиме.Supercell умудрилась отличиться от остальных игровых компаний, объявивших игрокам бойкот. Игры уже исчезли приложений Google Play и App Store. Кроме того доступ к мобильным развлечениям окончательно закончится с выходом следующего обновления. Несмотря на то, что пользователи могли потратить немалое количество денег на донаты, продолжить игру будет невозможно.Решения о приостановке деятельности среди игровых компаний уже не единичный случай. Однако, все купленные продукты оставались доступны для пользователей. Случай с Supercell может обернуться серьезным судебным разбирательством со стороны игроков.