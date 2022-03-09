2
Россия санкции игры Google Play App store

Brawl Stars — все! Школьники будут в ярости

Артем
4307
tochnaya-data-sozdaniya-igry-bra.png

Supercell приостанавливает свою деятельность в России. Кампания разрабатывала такие игры как Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale.

В связи с напряженной обстановкой на Украине, еще одна студия-разработчик перекрыла доступ к играм для жителей России и Беларуси. На этот раз геймеры лишились игр Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale. Примечательно, что музыкальное приложение студии Supercell продолжает работать в штатном режиме.

Supercell умудрилась отличиться от остальных игровых компаний, объявивших игрокам бойкот. Игры уже исчезли приложений Google Play и App Store. Кроме того доступ к мобильным развлечениям окончательно закончится с выходом следующего обновления. Несмотря на то, что пользователи могли потратить немалое количество денег на донаты, продолжить игру будет невозможно. 

Решения о приостановке деятельности среди игровых компаний уже не единичный случай. Однако, все купленные продукты оставались доступны для пользователей. Случай с Supercell может обернуться серьезным судебным разбирательством со стороны игроков.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Чемпионат
Cсылки по теме:
Россияне лишились топовой мобильной игры
Список компаний, которые ограничили работу в России (ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Консоли PlayStation и Xbox могут превратиться в «кирпич». Вы даже не заметите

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+8
djFynjy
Будут больше на улице гулять ;) здоровее будут школоло! ))))
Сегодня в 14:16
#
XANTER
+45
XANTER djFynjy
На улице где скоро будет царить преступность, отличное место 👍👍👍
8 минут назад
#
+29
antonchik55
Clash of clans работает
Вчера в 22:17
#
+1
Grealex
Clash Royale работает.
Вчера в 20:41
#
+1
Grealex Grealex
После переустановки, лайки не вернулись. Не теряйте времени на это.
Вчера в 20:52
#
Сергей Калитурин
+19
Сергей Калитурин
Хоть и сам в неё играю, да пофигу. Они существуют за счёт игроков, а не на оборот))
Вчера в 19:21
#
saintmaybach
+9
saintmaybach Сергей Калитурин
Удельный вес доходов Supercell от российского сегмента 0,8%. Насрать им на РФ.
Вчера в 20:04
#
toZen
+35
toZen Сергей Калитурин
Согласен, но, у девелоперов игр основной игровой контингент — это Азия. Чхать они хотели на весь остальной мир. Там же (в Азии) проходят основные soft-launch-и. Чинки донатят как окоянные 😂
Вчера в 20:17
#
+3877
tellurian toZen
Их просто очень много
Вчера в 21:19
#
Dmitriy
–1
Dmitriy
Во, школота забурлила :)))
Книжки читайте и учитесь работать руками, блогеры все меньше нужны!
Вчера в 19:01
#
+3877
tellurian
Надо им иск от тех, кто донатил много. Пусть возвращают.
Позорники!
Вчера в 18:20
#
Дэн Селезнёв
+776
Дэн Селезнёв
Считаю это позорище, конечно. Давайте, ищите варианты, как обойти финов!) ВПН поможет, интересно?
Вчера в 18:05
#