Minecraft


Из российских магазинов приложений пропала игра Minecraft. Об этом сообщают несколько отечественных и зарубежных СМИ, в том числе iMore и Газета.ру.

Согласно источнику, игра исчезла после заявления Microsoft о прекращении сотрудничества с Россией. В частности, компания перестала продавать российским пользователям лицензии на Windows, Office, а также подписки на облачные сервисы вроде OneDrive, Azure, Microsoft 365 и другие. Теперь, похоже, россияне лишились популярной игры. 




Minecraft оказался очень популярной игрой, в том числе и в России — в основном среди детей и подростков. Издание iMore обнаружило, что сегодня он пропал из российских сегментов Apple App Store и Google Play, тогда как в США игра доступна для скачивания. Некоторые пользователи сообщили, что у них в Google Play доступна Minecraft, но исключительно в демо-версии.

Microsoft ничего не упоминала об удалении Minecraft для российских пользователей, поэтому остается шанс, что произошла ошибка и игра вернется в магазины.

Ранее мы рассказали о новом этапе борьбы между Apple и властями США. Компания продолжает отстаивать закрытость iOS и свой фирменный магазин App Store.



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Источник:

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