Capcom анонсировала Resident Evil 9. Её делает создатель Resident Evil 7 biohazard

«Было действительно сложно понять, что делать после Resident Evil 7. Но я кое-что придумал, и, честно говоря, это кажется масштабным. Я пока не могу поделиться какими-либо подробностями, но надеюсь, что вы с нетерпением ждете анонса», — рассказал Наканиси.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В рамках презентации Capcom Next Summer 2024 японская игровая студия официально подтвердила разработку следующей части сурвайвал-хоррора Resident Evil 9.Разработку возглавит режиссёр Resident Evil 7 biohazard Коси Наканиси. Именно он раскрыл подробности о продолжении саги в ходе пресс-конференции, посвящённой релизу седьмой части игры на iPhone и iPad.Отметим, что Наканиси довольно долго работает над серией Resident Evil. Помимо Resident Evil 7, которая, к слову, помогла оживить серию в 2017 году, он руководил Resident Evil Mercenaries 3D для Nintendo 3DS, а также первой игрой Resident Evil Revelations.Ожидается, что Resident Evil 9 выйдет в конце 2025 года.