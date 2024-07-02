Вышла Resident Evil 7 biohazard для iPhone, iPad и Mac

Фархад
RE7

Японская студия Capcom выпустила порт популярного зомби-шутера Resident Evil 7 biohazard на устройства Apple. Это третья игра компании, которую перенесли с консолей на iPhone и Mac.

Resident Evil 7 biohazard уже доступна в App Store для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также для всех iPad и Mac с чипами M-серии.



Ранее Capcom выпустила Resident Evil 8: Village и Resident Evil 4: Remake, но особого успеха они не добились. Оптимизация всё ещё оставляет неприятный осадок и мешает нормально играть.

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