Вышла Resident Evil 7 biohazard для iPhone, iPad и Mac

Японская студия Capcom выпустила порт популярного зомби-шутера Resident Evil 7 biohazard на устройства Apple. Это третья игра компании, которую перенесли с консолей на iPhone и Mac.
Resident Evil 7 biohazard уже доступна в App Store для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также для всех iPad и Mac с чипами M-серии.
Ранее Capcom выпустила Resident Evil 8: Village и Resident Evil 4: Remake, но особого успеха они не добились. Оптимизация всё ещё оставляет неприятный осадок и мешает нормально играть.
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Седьмую часть «Резика» можно скачать бесплатно и пройти пролог, чтобы оценить производительность проекта на своём девайсе перед покупкой. Полная версия стоит 1430 рублей. За DLC при желании придётся отдать ещё столько же.