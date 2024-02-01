Что показала Sony на PlayStation State of Play 2024

Фархад
SoP

Минувшей ночью компания Sony провела первую в 2024 году презентацию PlayStation State of Play, в рамках которой были представлены новые проекты, а также раскрыты некоторые подробности о ранее анонсированных тайтлах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Death Stranding 2: On the Beach



Продолжение саги курьера Сэма Бриджеса в постапокалиптичном мире от Kojima Productions. Пожалуй, это самый интересный проект минувшей презентации. В 10-минутном ролике нам показали несколько новых персонажей и более обширные локации. Как и в первой части, Кодзима делает большую ставку на сюжет и кинематографичность. Посмотрим, удастся ли гению во второй раз покорить игроков.

Релиз: 2025 год.

PHYSINT



Помимо Death Stranding 2 и OD, у Kojima Productions в разработке находится ещё один проект. По словам Кодзимы, он в сотрудничестве с Sony создаёт совершенно новую «шпионскую игру следующего поколения» под названием PHYSINT, которая сотрёт границы между играми и фильмами. Похоже, Хидео возвращается к жанру, с которого он начинал в оригинальной Metal Gear.

Релиз: неизвестно.

Stellar Blade


 
Игра, ранее известная как Project Eve, и один из первых анонсированных проектов для PS5, Stellar Blade, получил новый трейлер. В ролике нам показали персонажей, мир и игровой процесс. Экшн от корейского разработчика ShiftUp должен был выйти ещё год назад, но студия решила допилить проект.

Релиз: 26 апреля 2024 года.

Sonic X Shadow Generations


 
Sega возвращается с новой игрой о синем ёжике. В этот раз нас ждёт платформер 2D/3D с двумя персонажами — Соником и Шэдоу. Стоит отметить, что это не эксклюзив PS5. Тайтл также можно будет приобрести на Xbox и Nintendo Switch. 

Релиз: осень 2024 года.

Dave the Diver



Популярная игра с элементами рыбалки Dave the Diver наконец-то выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Релиз: май 2024 года.

Zenless Zone Zero



Студия miHoYo, подарившая нам Genshin Impact и Honkai: Star Rails, анонсировала выход новой игры из вселенной Hoyoverse — Zenless Zone Zero.
Релиз: неизвестно.

Silent Hill: The Short Message



Проект в стиле P.T. — новая короткая игра из серии Silent Hill. Главный её плюс — она доступна полностью бесплатна.

Релиз: 1 февраля 2024 года.

Silent Hill 2



Трейлер ремейка Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team показал боёвку и знакомые ужасы, с которыми Джеймс Сандерленд столкнется в Silent Hill. Помимо PS5, игра будет доступна на ПК.

Релиз: 2024 год.

Judas



Прошло больше года с тех пор, как нам анонсировали проект Judas — научно-фантастический экшн от создателя BioShock Кена Левина и Ghost Story Games. Теперь нам раскрыли больше подробностей об однопользовательском шутере от первого лица, в котором приглядывается много общего с прошлыми играми его создателя. Judas выйдет на PS5, а также на ПК и Xbox Series X.

Релиз: неизвестно.

Metro: Awakening



Продолжение игры Metro: Exodus 2019 года от Deep Silver и Vertigo Games переносит постапокалиптическую сагу в виртуальную реальность. Да, для Metro: Awakening нужна гарнитура PlayStation VR 2.

Релиз: 2024 год.

Dragon’s Dogma 2



Студия Capcom выпустила новый трейлер своего средневекового фэнтезийного экшена, который выглядит великолепно. К счастью, как и многие другие игры, Dragon’s Dogma 2 не является эксклюзивом PS5. Игра также выйдет на ПК и Xbox Series X.

Релиз: 22 марта 2024 года.

Rise of the Ronin



Студия Team Ninja (Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty) представила новую игру в жанре экшн, действие которой разворачивается в Японии в конце XIX века. Игра с открытым миром напоминает смесь из первых частей Assassin’s Creed и Sekiro, но с винтовками и огнеметами. Также Rise of the Ronin — один из немногих консольных эксклюзивов PlayStation 5.

Релиз: 22 марта 2024 года.

Until Dawn Remastered



Популярный хоррор от Supermassive Games возвращается в улучшенной форме силами студии Ballistic Moon. Игра будет доступна как на PlayStation 5, так и на ПК. 

Релиз: 2024 год.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
PlayStation
Cсылки по теме:
Вышел первый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодзимы
За деньги — нет: купленная Suicide Squad: Kill The Justice League не работает в России
Создана пародия на одну из самых провальных игр — The Day Before
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу