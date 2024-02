Что показала Sony на PlayStation State of Play 2024

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Минувшей ночью компания Sony провела первую в 2024 году презентацию PlayStation State of Play, в рамках которой были представлены новые проекты, а также раскрыты некоторые подробности о ранее анонсированных тайтлах.Продолжение саги курьера Сэма Бриджеса в постапокалиптичном мире от Kojima Productions. Пожалуй, это самый интересный проект минувшей презентации. В 10-минутном ролике нам показали несколько новых персонажей и более обширные локации. Как и в первой части, Кодзима делает большую ставку на сюжет и кинематографичность. Посмотрим, удастся ли гению во второй раз покорить игроков.Релиз: 2025 год.Помимо Death Stranding 2 и OD, у Kojima Productions в разработке находится ещё один проект. По словам Кодзимы, он в сотрудничестве с Sony создаёт совершенно новую «шпионскую игру следующего поколения» под названием PHYSINT, которая сотрёт границы между играми и фильмами. Похоже, Хидео возвращается к жанру, с которого он начинал в оригинальной Metal Gear.Релиз: неизвестно.Игра, ранее известная как Project Eve, и один из первых анонсированных проектов для PS5, Stellar Blade, получил новый трейлер. В ролике нам показали персонажей, мир и игровой процесс. Экшн от корейского разработчика ShiftUp должен был выйти ещё год назад, но студия решила допилить проект.Релиз: 26 апреля 2024 года.Sega возвращается с новой игрой о синем ёжике. В этот раз нас ждёт платформер 2D/3D с двумя персонажами — Соником и Шэдоу. Стоит отметить, что это не эксклюзив PS5. Тайтл также можно будет приобрести на Xbox и Nintendo Switch.Релиз: осень 2024 года.Популярная игра с элементами рыбалки Dave the Diver наконец-то выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5.Релиз: май 2024 года.Студия miHoYo, подарившая нам Genshin Impact и Honkai: Star Rails, анонсировала выход новой игры из вселенной Hoyoverse — Zenless Zone Zero.Релиз: неизвестно.Проект в стиле P.T. — новая короткая игра из серии Silent Hill. Главный её плюс — она доступна полностью бесплатна.Релиз: 1 февраля 2024 года.Трейлер ремейка Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team показал боёвку и знакомые ужасы, с которыми Джеймс Сандерленд столкнется в Silent Hill. Помимо PS5, игра будет доступна на ПК.Релиз: 2024 год.Прошло больше года с тех пор, как нам анонсировали проект Judas — научно-фантастический экшн от создателя BioShock Кена Левина и Ghost Story Games. Теперь нам раскрыли больше подробностей об однопользовательском шутере от первого лица, в котором приглядывается много общего с прошлыми играми его создателя. Judas выйдет на PS5, а также на ПК и Xbox Series X.Релиз: неизвестно.Продолжение игры Metro: Exodus 2019 года от Deep Silver и Vertigo Games переносит постапокалиптическую сагу в виртуальную реальность. Да, для Metro: Awakening нужна гарнитура PlayStation VR 2.Релиз: 2024 год.Студия Capcom выпустила новый трейлер своего средневекового фэнтезийного экшена, который выглядит великолепно. К счастью, как и многие другие игры, Dragon’s Dogma 2 не является эксклюзивом PS5. Игра также выйдет на ПК и Xbox Series X.Релиз: 22 марта 2024 года.Студия Team Ninja (Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty) представила новую игру в жанре экшн, действие которой разворачивается в Японии в конце XIX века. Игра с открытым миром напоминает смесь из первых частей Assassin’s Creed и Sekiro, но с винтовками и огнеметами. Также Rise of the Ronin — один из немногих консольных эксклюзивов PlayStation 5.Релиз: 22 марта 2024 года.Популярный хоррор от Supermassive Games возвращается в улучшенной форме силами студии Ballistic Moon. Игра будет доступна как на PlayStation 5, так и на ПК.Релиз: 2024 год.