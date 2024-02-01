Вышел первый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодзимы

Фархад
DS2

В рамках презентации PlayStation State of Play легендарный разработчик игр Хидео Кодзима показал чрезвычайно жуткий и кинематографический трейлер Death Stranding 2: On the Beach.

В сиквеле «симулятора курьера» игрокам вновь предстоит вновь погрузиться в атмосферу постапокалипсиса вместе с Сэмом Бриджесом, которого играет Норман Ридус. Даже те, кто полностью прошли первую часть игры Death Stranding не поняли из трейлера практически ничего. Впрочем, в этом и заключается главная изюминка тайтлов Кодзимы.



Под конец ролика нам показали, как Сэм попадает в плен и сталкивается со своим братом, которого играет Трой Бейкер. А самым неожиданным элементом трейлера стала гитара-пистолет.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится в 2025 году и только на PlayStation 5.

Под конец презентации Кодзима также анонсировал разработку совершенно нового проекта про шпионов, но к ней он приступит только после выхода продолжения Death Stranding.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Sony проведёт PlayStation State of Play на этой неделе
Создана пародия на одну из самых провальных игр — The Day Before
Разработчики Palworld не стали скрывать планы по развитию этой суперуспешной игры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4832
Mers
Тот момент, когда понравилась первая часть и у тебя есть PS5. Каей🥳
2 часа назад в 09:49
#