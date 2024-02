Вышел первый трейлер Death Stranding 2: On the Beach от Хидео Кодзимы

В рамках презентации PlayStation State of Play легендарный разработчик игр Хидео Кодзима показал чрезвычайно жуткий и кинематографический трейлер Death Stranding 2: On the Beach.В сиквеле «симулятора курьера» игрокам вновь предстоит вновь погрузиться в атмосферу постапокалипсиса вместе с Сэмом Бриджесом, которого играет Норман Ридус. Даже те, кто полностью прошли первую часть игры Death Stranding не поняли из трейлера практически ничего. Впрочем, в этом и заключается главная изюминка тайтлов Кодзимы.Под конец ролика нам показали, как Сэм попадает в плен и сталкивается со своим братом, которого играет Трой Бейкер. А самым неожиданным элементом трейлера стала гитара-пистолет.Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится в 2025 году и только на PlayStation 5.Под конец презентации Кодзима также анонсировал разработку совершенно нового проекта про шпионов, но к ней он приступит только после выхода продолжения Death Stranding.