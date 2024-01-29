Создана пародия на одну из самых провальных игр — The Day Before

Александр


Инди-разработчик Crimson разработал игру The Day After, которая сильно похожа на The Day Before, только ещё хуже и примитивнее. На её создание он потратил всего 300 часов и около 1500 долларов.

В The Day After такая же кривая графика и глупый геймплей, хотя на первый взгляд перед нами вполне достойный шутер-выживач. Разработчик доказал, что подобный проект можно сделать чуть ли не на коленке с минимальным вложением ресурсов.

На создание игры The Day Before ушло несколько лет и миллионы долларов, но результат оказался слишком далёким от того, что студия Fntastic показывала в промо-роликах и на различных выставках, пытаясь создать ажиотаж вокруг своего проекта и привлечь деньги инвесторов. Игра вышла и была моментально раскритикована геймерами. В результате магазину Steam пришлось удалить её и вернуть игрокам деньги, а Fntastic закрылась.

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