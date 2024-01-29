За деньги — нет: купленная Suicide Squad: Kill The Justice League не работает в России

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Пользователи России и Беларуси сообщают о проблемах с доступом к уже оплаченной игре. Такая же ситуация случилась при запуске Mortal Kombat 1 от Warner Bros Games.Сегодня, 29 января, экшен Suicide Squad: Kill The Justice League стал доступен для владельцев премиального издания, которое дает ранний доступ к игре. Однако игроки из России и Беларуси обнаружили, что игра не запускается без VPN или смены DNS в настройках консолей, а всплывающее сообщение гласит о нарушении лицензионного соглашения.Геймеры уже сталкивались с подобными ограничениями со стороны Warner Bros Games, когда на старте файтинга Mortal Kombat 1 была доступна только сюжетная кампания.Есть вероятность, что ситуация изменится, когда WB откроет доступ для всех игроков, а именно 2 февраля.