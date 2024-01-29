За деньги — нет: купленная Suicide Squad: Kill The Justice League не работает в России

Артем
кешыенщлыевщ.png

Пользователи России и Беларуси сообщают о проблемах с доступом к уже оплаченной игре. Такая же ситуация случилась при запуске Mortal Kombat 1 от Warner Bros Games.

Сегодня, 29 января, экшен Suicide Squad: Kill The Justice League стал доступен для владельцев премиального издания, которое дает ранний доступ к игре. Однако игроки из России и Беларуси обнаружили, что игра не запускается без VPN или смены DNS в настройках консолей, а всплывающее сообщение гласит о нарушении лицензионного соглашения.

гф5гшфкы6шж.png

Геймеры уже сталкивались с подобными ограничениями со стороны Warner Bros Games, когда на старте файтинга Mortal Kombat 1 была доступна только сюжетная кампания. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Есть вероятность, что ситуация изменится, когда WB откроет доступ для всех игроков, а именно 2 февраля.
-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
Создана пародия на одну из самых провальных игр — The Day Before
Hogwarts Legacy получит новый контент и эксклюзивный квест к лету
Разработчики Palworld не стали скрывать планы по развитию этой суперуспешной игры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+609
franzisonfire
Псы галимые! :)
2 часа назад в 23:22
#