Deathlock — игра от создателей Half Life появилась на торрентах

Сетевой шутер не успели анонсировать, а в него уже можно поиграть с друзьями.
Ранее игра уже мелькала в игровом инфополе, однако большинство инсайдов оставались на стадии слухов и скриншотов. Теперь достоверно известно, что проект есть.
Ранний билд Deathlock появился на торрентах и, судя по всему, был слит игровыми тестировщиками. Раздача весит порядка 23 ГБ и содержит лишь тренировочный уровень с ботами. Но энтузиасты уже посуетились и смогли настроить сетевое соединение через утилиту Hamachi для кооперативных сражений.
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По словам инсайдеров, Deathlock — это многопользовательский соревновательный шутер от третьего лица, со множеством игровых механик, взятых из таких игр как: Overwtach, Dota 2, Team Fortress 2, Smite.