Deathlock — игра от создателей Half Life появилась на торрентах

Артем
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Сетевой шутер не успели анонсировать, а в него уже можно поиграть с друзьями.

Ранее игра уже мелькала в игровом инфополе, однако большинство инсайдов оставались на стадии слухов и скриншотов. Теперь достоверно известно, что проект есть. 

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Ранний билд Deathlock появился на торрентах и, судя по всему, был слит игровыми тестировщиками. Раздача весит порядка 23 ГБ и содержит лишь тренировочный уровень с ботами. Но энтузиасты уже посуетились и смогли настроить сетевое соединение через утилиту Hamachi для кооперативных сражений. 
Поскольку официального анонса от Valve не поступало, скорее всего, сборку начнут всеми силами вычищать из интернета. 

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По словам инсайдеров, Deathlock — это многопользовательский соревновательный шутер от третьего лица, со множеством игровых механик, взятых из таких игр как: Overwtach, Dota 2, Team Fortress 2, Smite.
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Комментарии

Mers
+5137
Mers
Опять все повторяется🤦🏻‍♂️
55 минут назад
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