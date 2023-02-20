Для Steam Deck добавили топовую функцию переноса игр. Даже интернет не нужен

Выключен — данный клиент Steam не будет искать другие ПК в локальной сети или позволять другим компьютерам загружать через него игровые файлы

Только со своими устройствами — позволяет переносить данные только между теми устройствами, на которых вы зарегистрированы под одним аккаунтом Steam

Со своими друзьями — позволяет переносить данные в локальной сети между ПК, где залогинены вы и ваши друзья из списка

Любой пользователь — позволяет переносить данные с любого и на любой ПК вне зависимости от авторизации (достаточно чтобы устройства были подключены к одной локальной сети)

Valve выпустила бета-версию клиента Steam, которая добавляет функцию по передачи файлов игр между ПК или Steam Deck по локальной сети. Трансфер файлов позволяет перенести игры вместо повторной загрузки через интернет.Среди преимуществ функции отмечается снижение потребления интернет-трафика и увеличенная скорость загрузки. Если связь между устройствами будет потеряна Steam сможет загрузить недостающие файлы с собственных серверов. Во время переноса по локальной сети на странице загрузки в Steam отобразится уведомление о прогрессе передачи.Чтобы воспользоваться функцией, необходимо установить Steam Client Beta на все используемые устройства. Для переноса оба клиента Steam должны иметь одинаковую версию, быть в одной локальной сети и видеть в ней друг друга. Для последнего может понадобиться настройка доступа для передачи файлов.Однако есть и ряд ограничений. Перебросить файлы предзагрузки игры между компьютерами не получится, как и передавать файлы со Steam Deck на ПК, а вот обратно — можно. Кроме того, опция не будет переносить между устройствами локальные сохранения, настройки, файлы из Steam Workshop и «облачные» сохранения.