Герои хоррора The Callisto Protocol заговорят голосами Рика и Морти, а также Ведьмака

«Сбор средств на локализацию The Callisto Protocol закрыт!!! Собрана полная сумма и теперь дело лишь за нами. Активно готовим материал на первые записи актеров, которые планируются в марте. Ну а релиз планируется летом (этого года, само собой). Ещё раз огромное спасибо всем за поддержку, ведь именно благодаря вам данная игра заговорит по-русски!»

За работу над озвучкой взялась независимая студия Mechanics VoiceOver. В проекте примут участие Всеволод Пономарев (сериал «Ведьмак») и блогер Дмитрий Сыендук.О начале работы над неофициальной локализацией, энтузиасты сообщили в своей группе «Вконтакте». При поддержке геймеров, команде удалось собрать 350 тысяч рублей почти за два месяца. Средства пойдут на оплату гонораров актерам, а также аренду студий звукозаписи.Роль Джейкоба Ли досталась Сергею Пономареву — голосу Геральта из сериала «Ведьмак» от Netflix. Макс Бэрроу (напарник протагониста) заговорит голосом Дмитрия Сыендука — блогера и автора озвучки «Рика и Морти».Поиграть в The Callisto Protocol с русским дубляжом можно будет уже летом 2023 года. К сожалению, руссификатор доступен только для ПК-версий игры. Портировать озвучку на консоли Xbox и PlayStation на данный момент возможности нет.