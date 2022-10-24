Doom «запустили» в шоколадке. Это как?
Артем Фунтиков —
Есть такой шоколадный батончик производители не рекомендуют.
Необычный сюрприз на Хэллоуин приготовила компания Adafruit. Производитель электроники решил предложить свой вариант запуска культовой игры Doom. Для этого понадобился шоколадный батончик Milky Way и небольшой дисплей с запущенным шутеров 1993 года. Полученный результат был выложен на YouTube.
Однако компания хотела показать не только свою изобретательность, он и оставила очень поучительный посыл родителям. Adafruit призывают проверять сладости, которые дарят детям во время праздника. «Игровую шоколадку» собственного производства, они также не рекомендуют употреблять в пищу.
Doom побывала не только на большинстве существующих игровых платформ, но и благодаря энтузиастам была запущена на всем у чего есть дисплей и не только. Ранее мы рассказывали, что легендарную игру смогли запустить в «блокноте».
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