Xiaomi SU7 столкнулась с «мэрсом». Кто победил?

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Последствиями первого крупного ДТП с участием китайского седана поделился его владелец.Столкновение автомобилей произошло в Китае. На фото видно, как электрокар Xiaomi SU7 принял на себя удар от водителя белого Mercedes-Benz.Водитель китайской новинки считает, что оба транспорта пострадали в равной степени. У «мэрса» снесло переднюю часть кузова: правая фара вместе с решеткой разбились вдребезги, а капот приобрел форму гармошки. Просторный салон Xiaomi SU7 сократился из-за удара по правой пассажирской стороне.Позже пострадавший сообщил, что система электромобиля моментально отправила сообщение в службу спасения, а благодаря подушкам безопасности водитель не пострадал. Кроме того, ни один элемент салона не отвалился, а двери свободно открылись, даже после сильной деформации.Со слов водителя Xiaomi SU7, обе машины ехали на зеленых свет, однако виновником аварии признали владельца китайского электрокара.