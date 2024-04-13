Xiaomi SU7 столкнулась с «мэрсом». Кто победил?

Артем
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Последствиями первого крупного ДТП с участием китайского седана поделился его владелец. 

Столкновение автомобилей произошло в Китае. На фото видно, как электрокар Xiaomi SU7 принял на себя удар от водителя белого Mercedes-Benz. 

Водитель китайской новинки считает, что оба транспорта пострадали в равной степени. У «мэрса» снесло переднюю часть кузова: правая фара вместе с решеткой разбились вдребезги, а капот приобрел форму гармошки. Просторный салон Xiaomi SU7 сократился из-за удара по правой пассажирской стороне.

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Позже пострадавший сообщил, что система электромобиля моментально отправила сообщение в службу спасения, а благодаря подушкам безопасности водитель не пострадал. Кроме того, ни один элемент салона не отвалился, а двери свободно открылись, даже после сильной деформации. 

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Со слов водителя Xiaomi SU7, обе машины ехали на зеленых свет, однако виновником аварии признали владельца китайского электрокара.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Mers
+5094
Mers
Если судить по фото, то это шляпа. Тут даже непонимающий поймет, что так помять машину невозможно. Какого у него вмята радиаторная решетка и капот, если мерс притерся правой стороной? Чушь на дурака.
Я прям вижу рекламу.
Сегодня в 13:21
#
+15
vill
Пассажиру ксяоми можно было бы посочувствовать, если бы это правда была реальная авария…
Сегодня в 13:36
#
+164
Nixon
Подозрительно мало осколков вокруг!
Сегодня в 15:06
#
+4477
Gabriel
Не важно что будет с машиной, важно чтобы те кто внутри не пострадали смогли сами покинуть автомобиль.
2 часа назад в 15:13
#