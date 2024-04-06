В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

Александр


Российский разработчик Carter создал эмулятор, который позволяет запускать в Telegram игры, созданные для консоли Sega Megadrive. Они бесплатные, проект никак не монетизируется — ни показом рекламы, ни разблокировкой каких-либо возможностей за деньги, ни подпиской.

В боте @segagamesbot примерно три десятка самых популярных игр для Sega. Все они доступны в полных версиях, то есть их можно пройти от начала до конца. Игры запускаются только на смартфоне или планшете, в браузерной и десктопной версиях Telegram они не работают.

Игры Sega Megadrive в телеграме Sega Mega Drive, Эмулятор, Игры, Carter54, Telegram (ссылка), Telegram бот, Sega, Длиннопост

Геймеры отмечают очевидные недостатки такой реализации эмулятора — управлять с помощью виртуальных кнопок не очень удобно, хочется подцепить беспроводной геймпад, но такая фича отсутствует. Тот же разработчик периодически портирует ретро-игры в веб-эмулятор — можно играть в любом браузере, в том числе на компьютере.

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Комментарии

Mers
+5091
Mers
Ну, как альтернатива сойдет, но я лучше воспользуюсь предыдущим методом, который здесь публиковали. Управление удобней и можно самому ромы качать, какие душе угодно, и не только Сега.
6 апреля 2024 в 19:04
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Владимир Атутов
0
Владимир Атутов
Приветствую, автор! Небольшая правка, Carter — не разработчик, а блогер на Пикабу, который рассказал про бот)
Вчера в 20:23
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