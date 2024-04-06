В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

Российский разработчик Carter создал эмулятор, который позволяет запускать в Telegram игры, созданные для консоли Sega Megadrive. Они бесплатные, проект никак не монетизируется — ни показом рекламы, ни разблокировкой каких-либо возможностей за деньги, ни подпиской.
В боте @segagamesbot примерно три десятка самых популярных игр для Sega. Все они доступны в полных версиях, то есть их можно пройти от начала до конца. Игры запускаются только на смартфоне или планшете, в браузерной и десктопной версиях Telegram они не работают.
Геймеры отмечают очевидные недостатки такой реализации эмулятора — управлять с помощью виртуальных кнопок не очень удобно, хочется подцепить беспроводной геймпад, но такая фича отсутствует. Тот же разработчик периодически портирует ретро-игры в веб-эмулятор — можно играть в любом браузере, в том числе на компьютере.
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