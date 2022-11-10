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Epic Games Store бесплатно раздаёт Shadow Tactics и ещё одну игру

Артем
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Игры можно забрать до 17 ноября.

В Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На этот раз платформа отдаёт тактическую стратегию Shadow Tactics которая перенесет вас во времена Японии эпохи Эдо и придется по вкусу всем, кто фанател от серий игр Commando и Desperado. Ранее игра стоила 799 рублей.



Вторым тайтлом стал инди-проект Alba — A Wildlife Adventure. Создатели мобильной головоломки Monument Valley предлагают спасти остров, вместе с девочкой Альбой, которая приехала на летние каникулы к бабушке и дедушке. Ранее игра стоила 392 рубля.


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