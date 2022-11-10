Epic Games Store бесплатно раздаёт Shadow Tactics и ещё одну игру

Игры можно забрать до 17 ноября.В Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На этот раз платформа отдаёт тактическую стратегию Shadow Tactics которая перенесет вас во времена Японии эпохи Эдо и придется по вкусу всем, кто фанател от серий игр Commando и Desperado. Ранее игра стоила 799 рублей.Вторым тайтлом стал инди-проект Alba — A Wildlife Adventure. Создатели мобильной головоломки Monument Valley предлагают спасти остров, вместе с девочкой Альбой, которая приехала на летние каникулы к бабушке и дедушке. Ранее игра стоила 392 рубля.