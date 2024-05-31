Epic Games бесплатно раздаёт хитовый слэшер Chivalry 2

Популярный магазин игр Epic Games Store анонсировал новую игру, которую можно забрать бесплатно на в свою коллекцию. В этот раз игрокам дарят многопользовательский слэшер от первого лица в средневековом сэттинге Chivalry 2.
Получить тайтл можно на российский аккаунт до вечера 6 июня.
«Вас ждут средневековые битвы во всей своей красе со сражениями на мечах, залпами горящих стрел и осадами замков. Сокрушайте противников в огромных сражениях на 64 игрока», — из описания игры.
С момента выхода в 2021 году Chivalry 2 собрала больше 29 000 отзывов в Steam с 80% положительных оценок.
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