Epic Games раздаёт бесплатно экшн-игру Astro Duel 2

В магазине Epic Games Store появилась новая фантастическая экшн-игра Astro Duel 2, и её решили сразу же раздать бесплатно.
Получить пиксельный тайтл можно как на российский аккаунт, так и на любой другой. Забрать игру к себе в библиотеку можно 14 марта.
«Astro Duel 2 — это фантастический экшен, который размывает грань между космическими шутерами с видом сверху и платформенными файтингами. Играйте вместе с друзьями или против них — и будьте готовы сражаться одновременно в космосе и на земле!», — говорится в описании игры.
Отдельно отметим, что игра работает как на Windows, так и на macOS.
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