Хитовый платформер Super Meat Boy Forever раздают бесплатно в Epic Games

В магазине игр Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного платформера Super Meat Boy Forever.
До вечера 29 февраля её можно забрать даже на российский аккаунт по этой ссылке.
«Мясному парню вновь предстоит испытать себя в игре Super Meat Boy Forever! Уровни здесь полны жестокости, а смерть неминуема. Бегайте, прыгайте, пробивайтесь и прорывайтесь по знакомым местам и новым мирам в истории, которая просто создана для большого экрана», — говорится в описании тайтла.
Первоначально в 2020 году тайтл был временным эксклюзивом Nintendo Switch и EGS, но позже её выпустили и на другие актуальные платформы.
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