«Это конечно полный швах»: игроки оценили первую демоверсию «Смуты»

Артем
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Cyberia Nova предлагает гулять по столице времен XVII века и любоваться строениями под комментарии Клима Жукова. Пользователи рады приглашенному гостю, чего не скажешь об оптимизации игры

Демонстрация «первой версии образовательного режима» состоялась в VK Play. Вместо ожидаемых вражеских сражений, игроки смогут лишь поучаствовать в тренировочных боях и побродить по локациям, среди которых боярские дома, деревянные мостовые, Семиверхая башня, Чертольские ворота, Стрелецкая слобода и Колымажный двор. 
Прогулка сопровождается историческими справками блогера Клима Саныча, которого также можно встретить на улицах Москвы. По завершению можно проверить свои знания, приняв участие в экзамене. 

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Тем не менее, несколько игроков принялись изучать богатый внутренний мир героя.

Пользователи были рады возможности опробовать «Смуту» перед покупкой, а также Климу Жукову в качестве экскурсовода. Однако те, кто уже скачал демку рассказывают о жутких тормозах. При этом железо, на котором запускается игра, далеко не самое слабое и хорошо справляется с более крупными тайтлами.

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Некоторые из-за плохой оптимизации даже не смогли запустить пробную версию «Смуты». 

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Также сообщаются проблемы с озвучкой и текстовые опечатки в описаниях.

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Изначально «Смуту» планировали выпустить 26 февраля, но позже релиз перенесли на 4 апреля 2024 года.
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Источник:
VK
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