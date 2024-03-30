«Это конечно полный швах»: игроки оценили первую демоверсию «Смуты»

Cyberia Nova предлагает гулять по столице времен XVII века и любоваться строениями под комментарии Клима Жукова. Пользователи рады приглашенному гостю, чего не скажешь об оптимизации игры
Демонстрация «первой версии образовательного режима» состоялась в VK Play. Вместо ожидаемых вражеских сражений, игроки смогут лишь поучаствовать в тренировочных боях и побродить по локациям, среди которых боярские дома, деревянные мостовые, Семиверхая башня, Чертольские ворота, Стрелецкая слобода и Колымажный двор.
Тем не менее, несколько игроков принялись изучать богатый внутренний мир героя.
Некоторые из-за плохой оптимизации даже не смогли запустить пробную версию «Смуты».
Также сообщаются проблемы с озвучкой и текстовые опечатки в описаниях.
Изначально «Смуту» планировали выпустить 26 февраля, но позже релиз перенесли на 4 апреля 2024 года.