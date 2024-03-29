В России создали аналог PlayStation. Стоит столько же, но внутри ноутбучный процессор 8-летней давности

На этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос производства игровых консолей, которые могли бы заменить собой PlayStation и Xbox. Донской государственный технический университет уже приступил к разработке и планирует наладить выпуск приставки под названием PlaySpace.
Прототип устройства готов — это мини-ПК с собственной операционной системой. В него установлены процессор Intel Atom x5, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель, модуль Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi и HDMI-порт для подключения к монитору или телевизору. Видеокарта не упоминается.
«В данный момент мы готовим прототип к испытаниям — уже закуплены и собраны соответствующие компоненты. После этого планируется привлечь людей в команду для работы на разными функциональными частями изделия для улучшения устройства, время выхода пока не загадываем», — сообщил лидер проекта, студент университета Михаил Жвакин.
Intel Atom x5 Z8350 — один из самых слабых процессоров на рынке, нашедший применение исключительно в дешёвых ноутбуках им планшетах. Он был выпущен в 2016 году, занимает 2658-е место в рейтинге производительности по версии сайта Technical.city и примерно в 5 раз слабее, чем пришедший на замену и гораздо более современный, но всё равно не игровой Intel Processor N100. Разница в производительности при сравнении с топовыми чипами Intel и AMD исчисляется десятками, а то и сотнями раз.
В комплектацию PlaySpace будут входить руль с реалистичным усилием нажатий и рулевая база с обратной связью. Разработчики заявляют, что новинка будет стоить примерно 47 тысяч рублей, что якобы в 4 раза дешевле аналогов, и считают, что эту приставку будут покупать мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, увлекающиеся автомобильными симуляторами.
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