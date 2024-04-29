Загрузку в Google Play прокачали. Хорошо, но в App Store все еще лучше

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Теперь владельцы Android могут скачивать сразу два приложения за раз.Нововведение добавили с обновлением стора до версии 40.6.31. Теперь установка идет не друг за другом, как это было раньше, а одновременно. Чтобы это проверить, достаточно поставить на загрузку два крупных приложения и посмотреть на кольцо прогресса. В качестве примера, мы взяли популярные игры Standoff 2 и Modern Strike.Конечно, это экономит время, но работать еще есть над чем. Для сравнения, в App Store аналогичная функция позволяет загружать сразу три приложения. Кроме того, апдейт затронул только скачивание, обновление уже установленных приложений по-прежнему протекает в порядке очереди, хотя случается гораздо чаще. Вероятно, в будущем это починят.Пока обновление рассылается постепенно и появится у всех пользователей в ближайшие дни.