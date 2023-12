Фанаты The Day Before просят разработчиков доделать игру

Улучшить производительность клиента;

Улучшить серверную производительность и сетевой код;

Настроить и выделить необходимое количество серверов;

Исправить визуальные проблемы;

Исправить большинство геймпленных проблем;

Дать возможность игрокам создавать свои приватные сервера;

Дать возможность игрокам создавать пользовательские модификации;

Необходимо отказаться от концепции экстракшен-шутера и сделать упор в сторону выживания в открытом мире;

Добавить первостепенные механики выживания: болезни, крафт, влияние погоды и температуры, рейды;

Добавить ближний бой для взаимодействия между игроками и зомби;

Добавить паркур.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой игроки призывают возобновить работу над скандальным MMO-шутером. Автор обращения перечислил проблемы и пожелания, которые помогут проекту стать лучше, но не учел главного.Оглушительный провал амбициозной The Day Before и закрытие студии Fntastic стали вполне ожидаемой закономерностью. Игра, которая ранее привлекла геймеров со всего мира эффектными трейлерам, на выходе оказалась жутко забагованной, с сильно урезанной графикой, совершенно иным геймплеем, и в принципе неиграбельной.Однако даже столь сырой версии, появились фанаты, разглядевшие потенциал проекта. Удаленную игру готовы купить любыми способами, а ролики с ее трансляцией набирают огромные просмотры.Опираясь на это, создатель петиции обратился к издательству MyTona с просьбой возобновить разработку и предложил свой вариант «работы над ошибками»:Заявление набрало свыше 700 подписей и продолжает расти.Однако главная проблема The Day Before крылась не в отсутствии идей или нереализованных механик, а в руководстве, которое ввергло процесс разработки в «производственный ад». О том в какой атмосфере создавалась игра, рассказали Виталий Казунов и Михаил Шкредов из IXBT.games. Журналисты пообщались с уволенными разработчиками Fntastic и выяснили, почему столь амбициозный проект обернулся катастрофой.Стоит возобновлять разработку и возьмется ли за это издатель — вопрос спорный. Во-первых, The Day Before уже успела окружить себя аурой негатива в глазах большинства игроков, которые следили за проектом несколько лет. Во-вторых, MyTona придется проделать работу с нуля, начиная от поиска новой студии готовой взять проект под крыло, заканчивая набором новых специалистов.В таком ключе проще перезапустить тайтл с новым названием и использовать прошлые наработки (если они остались), при участии старого штата разработчиков, если те согласятся пройти весь путь заново после такого негативного опыта в геймдеве.