Фанаты The Day Before просят разработчиков доделать игру

Артем
На сайте Change.org появилась петиция, в которой игроки призывают возобновить работу над скандальным MMO-шутером. Автор обращения перечислил проблемы и пожелания, которые помогут проекту стать лучше, но не учел главного.

Оглушительный провал амбициозной The Day Before и закрытие студии Fntastic стали вполне ожидаемой закономерностью. Игра, которая ранее привлекла геймеров со всего мира эффектными трейлерам, на выходе оказалась жутко забагованной, с сильно урезанной графикой, совершенно иным геймплеем, и в принципе неиграбельной. 


Однако даже столь сырой версии, появились фанаты, разглядевшие потенциал проекта. Удаленную игру готовы купить любыми способами, а ролики с ее трансляцией набирают огромные просмотры. 

Опираясь на это, создатель петиции обратился к издательству MyTona с просьбой возобновить разработку и предложил свой вариант «работы над ошибками»:

  • Улучшить производительность клиента;
  • Улучшить серверную производительность и сетевой код;
  • Настроить и выделить необходимое количество серверов;
  • Исправить визуальные проблемы;
  • Исправить большинство геймпленных проблем;
  • Дать возможность игрокам создавать свои приватные сервера;
  • Дать возможность игрокам создавать пользовательские модификации;
  • Необходимо отказаться от концепции экстракшен-шутера и сделать упор в сторону выживания в открытом мире;
  • Добавить первостепенные механики выживания: болезни, крафт, влияние погоды и температуры, рейды;
  • Добавить ближний бой для взаимодействия между игроками и зомби;
  • Добавить паркур.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Заявление набрало свыше 700 подписей и продолжает расти. 

Однако главная проблема The Day Before крылась не в отсутствии идей или нереализованных механик, а в руководстве, которое ввергло процесс разработки в «производственный ад». О том в какой атмосфере создавалась игра, рассказали Виталий Казунов и Михаил Шкредов из IXBT.games. Журналисты пообщались с уволенными разработчиками Fntastic и выяснили, почему столь амбициозный проект обернулся катастрофой.

Стоит возобновлять разработку и возьмется ли за это издатель — вопрос спорный. Во-первых, The Day Before уже успела окружить себя аурой негатива в глазах большинства игроков, которые следили за проектом несколько лет. Во-вторых, MyTona придется проделать работу с нуля, начиная от поиска новой студии готовой взять проект под крыло, заканчивая набором новых специалистов. 

В таком ключе проще перезапустить тайтл с новым названием и использовать прошлые наработки (если они остались), при участии старого штата разработчиков, если те согласятся пройти весь путь заново после такого негативного опыта в геймдеве.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Change.org
Cсылки по теме:
Игру The Day Before назвали главным провалом года. За что?
Геймеров со старыми компьютерами лишат игр
Ремейк Resident Evil 4 появился на iPhone, iPad и Mac

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии