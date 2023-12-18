Геймеров со старыми компьютерами лишат игр

Александр
Фото: Unsplash

Игровой магазин Steam перестанет работать на компьютерах с Windows 7 и 8 начиная с 1 января 2024 года. Обладатели таких устройств больше не смогут приобретать в нём игры, а также скачивать и запускать их.

Решение проблемы только одно — установить Windows 10 или 11, но эти ОС могут быть несовместимы со старыми компьютерами из-за ограничений.

Судя по статистике Steam, геймеров с компьютерами, на которые установлены старые версии Windows, осталось очень мало — 1,16% от общего числа пользователей. Самой популярной ОС остаётся Windows 10 (53,53%), а второе место занимает Windows 11 (42,04%), причём за последние месяцы доля первой сильно сократилась, а второй, наоборот, увеличилась. В следующем году Microsoft выпустит Windows 12, в которую будут встроены различные ИИ-инструменты, в том числе улучшающие графику в играх.

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Комментарии

YABLOKOFON
+4
YABLOKOFON
Печально старый ультрабук который отлично вертелся на 7ке (10ка для него была болью) и мог позволить поиграть в старые игрушки превращается в кирпич. Только пиратство теперь увы
час назад в 01:09
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