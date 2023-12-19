Ремейк Resident Evil 4 появился на iPhone, iPad и Mac

Студия Capcom выпустила ремейк игры Resident Evil 4 для устройств Apple. Он стал доступен для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также для iPad и Mac с процессорами серии M.
Бесплатно можно поиграть только в начало игры, а для продолжения потребуется приобрести её за 2150 рублей (дополнение Extra DLC Pack стоит ещё 1060 рублей). Покупать новинку на каждом устройстве не нужно — одна копия распространяется на все платформы, причём вместе с дополнением Separate Ways. Прогресс синхронизируется через iCloud.
Для установки требуется около 12 ГБ свободного места в накопителе. Предусмотрена поддержка беспроводных геймпадов (в том числе от Xbox Series X/S и PlayStation 5). В случае с iPhone и iPad предусмотрено управление нажатиями на виртуальные кнопки на экране, причём их расположение можно настроить.
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