Hogwarts Legacy получит новый контент и эксклюзивный квест к лету

Артем
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Разработчики оставили фанатам официальное послание, в котором рассказали о дальнейших планах по развитию игры. Однако всем желающим вернуться в Хогвартс придется набраться терпения.

Такой сюрприз создатели из Avalanche Software подготовили к годовщине выхода Hogwarts Legacy. Игра не обновлялась с лета прошлого года, но в 2024-м появятся несколько значимых изменений. В первую очередь речь идет о квесте «Хогсмидский магазин с привидениями», который достался только владельцам PlayStation и был добавлен на ПК при помощи неофициальных патчей. Вместе с ним игроки смогут прогуляться по новому подземелью, стать владельцем собственной торговой лавки, переодеться в продавца и изучить рецепт зелья «Феликс Фелицис». Теперь контент, включая фишки из предзаказа, откроется пользователям Xbox, ПК и Nintendo Switch.

Кроме того разработчики намекнули на появление «дополнительного обновления и новых функций» подробности которых раскроют в ближайшие месяцы. Комментарии разразились пожеланиями: кооператив, мультиплеер, фоторежим и всеми любимую игру в Квиддич. Впрочем, некоторые надеются хотя бы на допиливание оптимизации, которая по их словам оставляет желать лучшего на высокопроизводительном железе персональных компьютеров.

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Однако несмотря на февральское завершение эксклюзивности с PlayStation, сообщается что ждать новые фишки игры стоит не раньше лета.

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Источник:
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