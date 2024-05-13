Вышли обновления tvOS и HomePod 17.5 для всех желающих
Артем Фунтиков —
Сегодня, 13 мая, компания Apple финальные версии прошивок для tvOS и HomePod.
Помимо исправлений ошибок и улучшенной производительности изменений в последних патчах не замечено.
Мы расскажем о них в отдельной статье, если таковые имеются.
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